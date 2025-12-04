TVITERAŠI JASNO O SUDIJI BLOKADERKI: Oni su počeli lustraciju i cenzuru novinara. Šta je sledeće?
POZNATI tviteraši stali su u odbranu prava i pravde od samovolje sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.
- Sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, osudila je danas po krivičnoj prijavi Zdenka Tomanovića urednicu portala "Večernjih Novosti" na ogromnu novčanu kaznu i pazite sad, zabranu obavljanja posla urednika godinu dana. Da li ste svesni šta ovo znači? Oni su počeli lustraciju i cenzuru novinara. Šta je sledeće? Zabrana rada svakom mediju koji nešto objavi a ne svidi se blokaderima? Ovakve presude nisu donosili ni komunistički sudovi u vreme Josipa Broza. Pravosuđe treba srušiti i izgraditi novo, na novim temeljima - naveo je Prof. Dr Zeky Priest.
