TVITERAŠI JASNO O SUDIJI BLOKADERKI: Oni su počeli lustraciju i cenzuru novinara. Šta je sledeće?

04. 12. 2025. u 07:00

POZNATI tviteraši stali su u odbranu prava i pravde od samovolje sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

- Sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, osudila je danas po krivičnoj prijavi Zdenka Tomanovića urednicu portala "Večernjih Novosti" na ogromnu novčanu kaznu i pazite sad, zabranu obavljanja posla urednika godinu dana. Da li ste svesni šta ovo znači? Oni su počeli lustraciju i cenzuru novinara. Šta je sledeće? Zabrana rada svakom mediju koji nešto objavi a ne svidi se blokaderima? Ovakve presude nisu donosili ni komunistički sudovi u vreme Josipa Broza. Pravosuđe treba srušiti i izgraditi novo, na novim temeljima - naveo je Prof. Dr Zeky Priest.

 
Da li se sudija blokaderka zapitala od čega će godinu dana novinarka da živi, pita Miloš Jovanović.
- Zašto ovakve presude nema kada su u pitanju blokaderski mediji, ako neko tuži njih to je odmah pritisak na slobodno novinarstvo? Velika podrška Andrijani, koja svoj novinarski posao obavlja časno, a sudiju treba da bude sramota - naveo je on.
 

