TVITERAŠI JASNO O SUDIJI BLOKADERKI: Oni su počeli lustraciju i cenzuru novinara. Šta je sledeće?

- Sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, osudila je danas po krivičnoj prijavi Zdenka Tomanovića urednicu portala "Večernjih Novosti" na ogromnu novčanu kaznu i pazite sad, zabranu obavljanja posla urednika godinu dana. Da li ste svesni šta ovo znači? Oni su počeli lustraciju i cenzuru novinara. Šta je sledeće? Zabrana rada svakom mediju koji nešto objavi a ne svidi se blokaderima? Ovakve presude nisu donosili ni komunistički sudovi u vreme Josipa Broza. Pravosuđe treba srušiti i izgraditi novo, na novim temeljima - naveo je Prof. Dr Zeky Priest.

Da li se sudija blokaderka zapitala od čega će godinu dana novinarka da živi, pita Miloš Jovanović.

- Zašto ovakve presude nema kada su u pitanju blokaderski mediji, ako neko tuži njih to je odmah pritisak na slobodno novinarstvo? Velika podrška Andrijani, koja svoj novinarski posao obavlja časno, a sudiju treba da bude sramota - naveo je on.