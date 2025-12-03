"OVO JE OZBILJAN UDAR NA NOVINARSTVO" Nikolić o sramnoj presudi urednici "Novosti": Moja dužnost je da stanem uz Andrijanu Nešić
DANIJELA Nikolić izabrana za predsednicu Odbora za KiM prokomentarisala sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.
- Kao narodni poslanik i neko ko godinama sarađuje sa medijskom zajednicom, želim da jasno i nedvosmisleno poručim: presude poput ove predstavljaju ozbiljan udar na novinarstvo i otvoren pokušaj gušenja slobode javne reči.
Drakonska kazna izrečena urednici „Novosti“, Andrijani Nešić, i zabrana obavljanja uredničke funkcije na godinu dana, nisu samo pravno problematične – one su duboko opasne za celokupan medijski prostor u Srbiji. Takvim odlukama se šalje zastrašujuća poruka novinarima da će, umesto da budu zaštićeni u svom radu, biti sankcionisani ako nisu „po meri“ onih koji bi trebalo da pravedno i nepristrasno sude.
Najviše zabrinjava činjenica da presudu donosi sudija koja bi po Ustavu morala biti nezavisna, a koja danas, umesto po slovu zakona, presuđuje po stepenu podobnosti. I sve to navodno “u ime naroda”, dok je upravo taj narod najveća žrtva presuda koje urušavaju institucije, slobodu medija i temeljna demokratska prava.
U državi u kojoj se sudske odluke donose bez jasne pouke o pravnom leku i bez doslednog poštovanja zakonskih procedura, ne trpi samo novinarstvo – trpi čitavo društvo. Trpi poverenje u pravdu, trpi demokratija, trpi istina.
Zato je moja dužnost da stanem uz novinarsku profesiju, uz one koji časno obavljajju svoj posao, a to je danas Andrijana Nešić kojoj je mera u obavljanju ovog časnog poziva objektivnost i istina.
Zato radi istine, Srbija ne sme postati zemlja u kojoj se novinari ućutkuju kaznama, a sloboda izražavanja guši od strane onih koji je najglasnije prizivaju.
Pravo, pravda i istina ne smeju zavisiti od političke podobnosti – već isključivo od zakona i profesionalne etike. - poručila je Nikolić.
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)