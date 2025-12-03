"OVO JE OZBILJAN UDAR NA NOVINARSTVO" Nikolić o sramnoj presudi urednici "Novosti": Moja dužnost je da stanem uz Andrijanu Nešić

DANIJELA Nikolić izabrana za predsednicu Odbora za KiM prokomentarisala sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.

FOTO: Privatna arhiva

- Kao narodni poslanik i neko ko godinama sarađuje sa medijskom zajednicom, želim da jasno i nedvosmisleno poručim: presude poput ove predstavljaju ozbiljan udar na novinarstvo i otvoren pokušaj gušenja slobode javne reči.

Drakonska kazna izrečena urednici „Novosti“, Andrijani Nešić, i zabrana obavljanja uredničke funkcije na godinu dana, nisu samo pravno problematične – one su duboko opasne za celokupan medijski prostor u Srbiji. Takvim odlukama se šalje zastrašujuća poruka novinarima da će, umesto da budu zaštićeni u svom radu, biti sankcionisani ako nisu „po meri“ onih koji bi trebalo da pravedno i nepristrasno sude.

Najviše zabrinjava činjenica da presudu donosi sudija koja bi po Ustavu morala biti nezavisna, a koja danas, umesto po slovu zakona, presuđuje po stepenu podobnosti. I sve to navodno “u ime naroda”, dok je upravo taj narod najveća žrtva presuda koje urušavaju institucije, slobodu medija i temeljna demokratska prava.

U državi u kojoj se sudske odluke donose bez jasne pouke o pravnom leku i bez doslednog poštovanja zakonskih procedura, ne trpi samo novinarstvo – trpi čitavo društvo. Trpi poverenje u pravdu, trpi demokratija, trpi istina.

Zato je moja dužnost da stanem uz novinarsku profesiju, uz one koji časno obavljajju svoj posao, a to je danas Andrijana Nešić kojoj je mera u obavljanju ovog časnog poziva objektivnost i istina.

Zato radi istine, Srbija ne sme postati zemlja u kojoj se novinari ućutkuju kaznama, a sloboda izražavanja guši od strane onih koji je najglasnije prizivaju.

Pravo, pravda i istina ne smeju zavisiti od političke podobnosti – već isključivo od zakona i profesionalne etike. - poručila je Nikolić.