HTELI DA GA NEUTRALIŠU: Šešelj odbio "unosnu" ponudu

- Đinđić me oterao sa Pravnog fakulteta da bi me ucenio - rekao je Šešelj za Informer TV.

Šešelj kaže da je Đinđić tako želeo da ga neutrališe, da ne bude opozicija.

- Ja sam znao da Srbija ne sme da ostane bez opozicije - kazao je Šešelj.

Šešelj je zaključio da mu je interes države najpreči.