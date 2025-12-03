KARANOVIĆ ZA "NOVOSTI" O PREDSTOJEĆOJ IZBORNOJ GODINI: Aleksandar Vučić ima i dalje podršku preko 60% građana u Srbiji
OGNjEN Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, komentarišući najave predsednika Srbije da smo ušli u izbornu godinu, istakao je za "Novosti" da je jasno da će predsednik Vučić, odnosno opcija koju predvode predsednik Vučić i Miloš Vučević i Srpska napredna stranka, i na tim najavljenim izborima pobediti.
- Nesumnjivo, ušli smo u izbornu godinu i predsednik je to ispravno kazao, možemo očekivati krajem sledeće godine vanredne parlamentarne izbore, možda će predsednica Narodne skupštine raspisati izbore za predsednika Republike, možda i na njegov zahtev ili na njegovu molbu, svakako to ostaje da vidimo.
Ističe da nedavno održani lokalni izbori u Mionici pokazuju da snaga Srpske napredne stranke ni slučajno nije opala. Ove tri opštine su, kako dodaje, reprezentativni uzorak koji nam može pokazati kakvo je političko javno mnjenje u Srbiji.
- Ako pogledamo sve izbore za odbornike u skupštinama jedinica lokalnih samouprava u ovoj godini, a posebno završene izbore u tri opštine, u Sečnju, Mionici i u Negotinu, vidimo da snaga Srpske napredne stranke ni slučajno nije opala, odnosno, da simpatije birača prema Srpskoj naprednoj stranci su nepromenjene i na izuzetno visokom procentu i ne samo procentu, nego ako govorimo o apsolutnom broju glasova. U pojedinim opštinama u ovoj godini, ali i na ovim završenim izborima pre nekoliko dana vidimo da je Srpska napredna stranka i povećala podršku i to uz visoku izlaznost na samim izborima. Ove tri opštine predstavljaju jedan reprezentativni uzorak koji nam može pokazati kakvo je političko javno mnjenje u Srbiji. I tu vidimo da Srpska napredna stranka i dalje ima izuzetno jak uticaj kod biračkog tela, odnosno da birači nju preferiraju. Ako govorimo o političkim ličnostima, nesumnjivo Aleksandar Vučić ima i dalje podršku preko 60% građana u Srbiji. Sve to nam može pomoći da zaključimo: može se dogoditi da budu spojeni predsednički i parlamentarni izbori, svejedno kakva dinamika u vezi sa predstojećim izborima naredne godine bude, jasno je da će predsednik Vučić, odnosno opcija koju predvode predsednik Vučić i Miloš Vučević i Srpska napredna stranka će dobiti, odnosno pobediće - istakao je Karanović za "Novosti" komentarišući nedavno održane lokalne izbore u tri opštine u Srbiji, ali i najavljenu izbornu godinu o kojoj je govorio predsednik Vučić.
