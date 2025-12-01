Politika

ZVANIČNO SMO UŠLI U IZBORNU GODINU: Analitičari za "Novosti" o rezultatima lokalnih izbora i šta nas čeka za godinu dana

01. 12. 2025. u 21:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da smo zvanično ušli u izbornu godinu i da će parlamentarni izbori biti održani najkasnije u roku od godinu dana, a da će nadležne institucije odlučiti da li će zajedno sa parlamentarnim biti održani i predsednički izbori.

Foto: P. Milošević

Sagovornici "Novosti" saglasni su da su rezultati lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju pokazatelj da je vlast sačuvala svoje biračko telo i izašla neokrnjena iz društvene krize kojoj svedočimo prethodnih godinu dana.

Istoričar Srđan Graovac rekao je da zavisi pre svega od procene vlasti da li će biti spojeni predsednički i parlamentarni izbori.

Foto: KNCS

- Vlast je ta koja ima mogućnost da raspisuje izbore u skladu sa svojim interesima i potrebama, i na kraju krajeva u skladu sa procenom da li bi to bilo u interesu i zemlje i društva. Mene ne bi iznenadilo da ti izbori budu spojeni zato što će predsednik Aleksandar Vučić kao najpopularnija ličnost na našoj političkoj sceni tada završiti svoj drugi mandat i ne može više da se kandiduje za predsednika Republike, ali bi mogao učestvovati u kampanji na strani Srpske Napredne Stranke, dati i njoj vetar u leđa a istovremeno dati vetar u leđa i njenom predsedničkom kandidatu na tim izborima - ističe Graovac.

Govoreći o lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju, ističe da je vlast izašla neokrnjena iz društvene krize kojoj svedočimo prethodnih godinu dana.

- Vlast je čuvala svoje biračko telo čak na većini tih mesta i ukupnom broju glasova i povećala broj glasova u odnosu na prethodne izbore. Sa druge strane karakteristika svih ovih izbora je izuzetno velika izlaznost, što pokazuje i jednu veliku zainteresovanost naše javnosti za politiku i duboku politizaciju našeg društva, što je posledica svega ovoga što se dešavalo prethodnih godinu dana - kaže on.

Ističe da je vlast uprkos svim pritiscima sačuvala svoju popularnost i čak ojačala svoje biračko telo i povećala broj glasova i

- To jeste svakako njihov najveći uspeh, što imamo tu jasnu tendenciju da vlast ne gubi podršku uprkos velikim izazovima sa kojima se suočavala prethodnih godinu dana - zaključuje Graovac.

Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Vladan Petrov u razgovoru za "Novosti" izneo je tri ključne poruke.

Foto P. Milošević

  1. Izborna trka je već počela - neophodno je da građani što pre saznaju ko su relevantni politički akteri.
  2. Mogući su opšti izbori i za parlament i za predsednika. To deluje racionalnije, ali ustavnopravno je izvodljiv i redosled parlamentarni pa predsednički.
  3. Rezultati lokalnih izbora u nekoliko opština ne mogu se automatski preslikati na republički nivo, ali pokazuju dve stvari: da je vlast dosta dobro organizovana, a da je opozicija i dalje preterano fragmentirana i konfuzna da bi se mogla primaći aktuelnoj vlasti.

- U svakom slučaju, nasilje i tenzije još uvek su prisutni u meri u kojoj se pokazuje opravdanim da vanredni izbori budu što kasnije. Neophodan je predizborni dijalog razumnih i nenasilnih političkih faktora koji će trajati dovoljno dugo da se u izbore uđe u daleko normalnijoj društvenoj atmosferi - zaključio je Petrov.

Novinar i kolumnista Filip Rodić, komentarišući uzjavu predsednika Srbije o "ulasku u izbornu godinu", smatra da je Vučić pre svega mislio na održavanje predsedničkih izbora, s obzirom da je on na funkciju predsednika stupio 31. maja 2017. i da su prethodni predsednički izbori održani 3. aprila 2022, a naredni predsednički izbori trebalo bi da budu raspisani najkasnije u januaru 2027.

Foto Z. Jovanović

 

-  Mislim da njegova izjava o "ulasku u izbornu godinu" ne odudara od onoga što je predviđeno zakonom i procedurom. Rekao bih da ovih mesec dana razlike u odnosu na krajnji zakonski rok nije nešto što bi trebalo da čudi i iznenađuje - ističe Rodić.

Kaže da je sasvim očekivano da predsednički i parlamentarni izbori budu održani u isto vreme.

- Podsetio bih vas da je to bio slučaj i prethodni put, 2022. godine, kada je Vučić po drugi put izabran za predsednika Srbije, kada je politička situacija u zemlji bila znatno stabilnija. Ovo bi predstavljalo i svojevrsni referendum o njegovom legitimitetu, što je predsednik i nudio početkom ove godine, a što su, uostalom, zbog političke situacije postali čak i lokalni izbori u pojedinim opštinama - kaže Rodić.

Ističe da je sasvim realno očekivati istovremeno održavanje i predsedničkih i parlamentarnih izbora i da su izbori u Sečnju, Negotinu i Mionici, koji su održani u duhu referendumske atmosfere, pokazali da je vlast nastavila da konsoliduje svoje pozicije u odnosu na stanje pre 15. marta ove godine. 

- Rezultat pokazuje sasvim očekivan nastavak trenda posle izbora u Kosjeriću i Zaječaru. Pokazuju da, makar na ovom opštinskom nivou, SNS nije izgubila biračko telo, a da je relativan uspeh opozicije plod velike izlaznosti i manje apstinencije, koja je rezultat visokih političkih napetosti u društvu. Ako je vlast čak i sa tako velikom izlaznošću osvojila nadpolovičnu većinu, to govori da su joj njeni birači verni, a prelazak biračkog tela na "drutu stranu" je preduslov za bilo kakvu pobedu opozicije. Ne očekujem da bi u narednih godinu dana moglo doći do značajnijih promena u ovom smislu - zaključuje Rodić.

