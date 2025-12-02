JOVANOV O NAJAVLJENIM IZBORIMA: I posle godinu dana blokaderskog iživljavanja, podrška građana Vučiću nije dovedena u pitanje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da smo zvanično ušli u izbornu godinu i da će parlamentarni izbori biti održani najkasnije u roku od godinu dana, a da će nadležne institucije odlučiti da li će zajedno sa parlamentarnim biti održani i predsednički izbori.
Šef poslanika SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov je za "Novosti" govorio o predstojećim izborima koje je predsednik najavio.
- Prvo da vidimo kojih će izbora biti, a onda možemo videti da li će biti spajani ili ne - počeo je Jovanov, pa dodao:
- Što se tiče ovoga što je predsednik rekao, to je nešto što on govori mesecima unazad. Dakle, on je više puta rekao da će se naredne godine ići na izbore i u tom kontekstu nema ničeg novog. Tako da, očekujemo u narednoj godini da građani kažu svoj sud o o nome što je vlast uradila i o onome što je postigla, a sa druge strane, oni koji su blokadama, nasiljem, maltretiranjem građana, tužakanjem Srbije po svetu i na slične načine manifestovali neke svoje političke akcije, da dobiju odgovor građana na to i da se narod i o tome izjasni.
Jovanov je saglasan da su rezultati lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju pokazatelj da je vlast sačuvala svoje biračko telo i izašla neokrnjena iz društvene krize kojoj svedočimo prethodnih godinu dana.
- Budući da su to tri opštine sa tri kraja Srbije, sa istoka, severa i zapada, mislim da je to najbolje istraživanje javnog mnjenja koje smo mogli da dobijemo i da su građani Srbije u te tri opštine vrlo jasno pokazali šta narod u Srbiji misli i da narod Srbije u apsolutnoj većini podržava politiku slobodne, samostalne i nezavisne Srbije koju je definisao i koju oličava predsednik Vučić - kazao je on pa dodao:
- Podrška predsedniku Vučiću i njegovoj politici apsolutno nije dovedena u pitanje, ni posle godinu dana ili već više od godinu dana blokaderskog iživljavanja nad građanima Srbije, maltretiranja, vređanja, pokušaja ubistva, pokušajima spaljivanja i svim ostalim vidovima nasilja koje su primenjivali - zakključio je Milenko Jovanov za "Novosti".
BONUS VIDEO:
ANA BRNABIĆ: SRBIJA ĆE POBEDITI
