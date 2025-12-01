SKANDALOZNO SAOPŠTENJE VRHOVNOG TUŽILAŠTVA: Dolovac proglasila kontrolu parlamenta "neprimerenim uticajem"

SKUPŠTINSKI Odbor za pravosuđe danas nije usvojio izveštaje Vrhovnog javnog tužilaštva o radu tog tužilaštva za minuli period. Odluka je doneta jednoglasno od strane prisutnih članova i predstavlja najozbiljniji institucionalni udarac koji je Zagorka Dolovac dobila u poslednjih 16 godina svog vladanja tužilačkim sistemom.

Foto Ž. Knežević

Početak sednice obeležen je skandaloznom odlukom vrhovne tužiteljke da se na sednici koja ocenjuje njen rad, uopšte ne pojavi. Ona je umesto toga poslala troje zamenika Zoricu Stojšić, Miljka Radisavljevića i Tamaru Mirović, što predstavlja krajnje nepoštovanje institucije koja ju je izabrala na mesto vrhovne javne tužiteljke.

Ali da tu nije kraj bahatosti odmetnutog tužilačkog sistema, govori i saopštenje za javnost, koje su brže-bolje preneli svi prozapadni mediji koji su najavu sednice za pravosuđe u potpunosti ignorisali, a u kojem Vrhovno javno tužilaštvo, praktično, samo sebe ocenjuje, ignorišući nadležnost Narodne skupštine i odbijeni izveštaj.

U saopštenju Vrhovno tužilaštvo čak optužuje predsednika odbora za pravosuđe, poslanika Uglješu Mrdića za „zloupotrebu i neprimeren uticaj“, iako je upravo Mrdić postupao u skladu sa najvišim zakonskim ovlašćenjima Skupštine. U dokumentu tužilaštvo zatim prelazi na sopstveno „objašnjavanje“ svog rada, koji je sudeći po njima i više nego dobar, ali izbegavajući da odgovori na krucijalno pitanje - zašto izveštaj nije usvojen i zašto se vrhovna tužiteljka nije pojavila pred Odborom, iako je bila uredno pozvana da obrazloži petogodišnji rad tužilaštva, ali i ko je doveo tužilaštvo u najveći insitutucionalnu krizu, gde u ovakav sistem nemaju poverenja ni građani, a ni sami tužioci.

Najskandalozniji deo saopštenja Vrhovnog tužilaštva otkriva da se Zagorka Dolovac i struktura oko nje više ni formalno ne smatraju odgovornima Narodnoj skupštini. U tekstu saopštenja tvrde da Skupština „pet godina nije tražila“ predstavljanje njihovih izveštaja, pa zato, po njima, nema pravo da ih sada pozove u roku kraćem od 24 časa.

Takav stav — da organ koji je izabran glasovima više od 2,5 miliona građana ne može da kontroliše rad tužilaštva „naprasno“ — predstavlja potpuno izopačavanje ustavnog poretka. Umesto da shvate poziv kao redovnu demokratsku obavezu, VJT ga proglašava „zlonamernim pokušajem teškog neprimerenog uticaja“, što jasno pokazuje da Dolovac i njena mreža više ne prihvataju nadležnost institucije koja ih je postavila, nego sebe vide kao strukturu iznad parlamenta i države.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić izjavio je danas da to što skupštinski odbor nije prihvatio izveštaje o radu tužilaštava za period od 2020. do 2024. godine koje je podnela Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac, znači da je počeo postupak za njeno razrešenje sa te funkcije u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.

- Odluka Narodne skupštine upućuje se Visokom savetu tužilaštva od koga zahtevam da odmah pokrene disciplinski postupak protiv Zagorke Dolovac. Visoki savet tužilaštva u ovom postupku odlučivaće većinom od sedam članova, jer u radu ne može da učestvuje Zagorka Dolovac - naveo je Mrdić u pisanoj izjavi.

On je objasnio da pošto je Skupština utvrdila da Dolovac nema poverenje najvišeg predstavničkog organa vlasti, obaveza sva četiri člana Visokog saveta tužilaštva, koje je izabrala Narodna skupština – Predraga Ćetkovića, Miroslava Đorđevića, Jelene Glušica i Vladimira Simića je da glasaju onako kako su odlučili poslanici.