POLITIČKI KRAJ - ĐILAS PUKAO NA IZBORIMA: SSP ni blizu cenzusa
STRANKA SSP Dragana Đilasa ostala je ispod cenzusa na izborima u Mionici.
SSP je osvojio svega 1,4 odsto glasova.
Pobedu je odnela lista Aleksandra Vučića "Najbolje za Mionicu" sa 52,6 odsto glasova.
