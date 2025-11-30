Politika

POLITIČKI KRAJ - ĐILAS PUKAO NA IZBORIMA: SSP ni blizu cenzusa

Novosti online

30. 11. 2025. u 22:10

STRANKA SSP Dragana Đilasa ostala je ispod cenzusa na izborima u Mionici.

Foto: Printskrin

SSP je osvojio svega 1,4 odsto glasova.

Pobedu je odnela lista Aleksandra Vučića "Najbolje za Mionicu" sa 52,6 odsto glasova.

