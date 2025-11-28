VUČIĆ SA PREDSEDNIKOM KONGA: Saradnja dve zemlje više od interesnih odnosa - potpisani važni sporazumi (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji do 29. novembra.

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić kazao je da je sa predsednikom Čilombom razgovarao o širenju saradnje u različitim oblastima i istakao da postoje velike mogućnosti za razvoja odnosa dve zemlje.

- Veoma sam srećan što drugi put ovde u Beogradu imamo u poseti predsednika Konga, čoveka koji nam iz Kinšase donosi uvek razumevanje, poštovanje za Srbiju, poštovanje njenog teritorijalnog integriteta, suvereniteta, podršku u međunarodnim institucijama, kao što mi pružamo Kongu na svakom mestu. Želim to da kažem, uz ogromnu zahvalnost vama, prijatelju Feliksu, za sve ono što su za nas učinili i u UN i u drugim međunarodnim organima i institucijama, da oni uvek mogu da računaju na srpsku podršku - izjavio je predsednik.

Onako kako su oni čuvali Povelju UN i teritorijalni integritet Srbije, istakao je Vučić, tako će i Srbija da štiti teritorijalni integritet Konga, kao i da poštuje UN i njenu Povelju i rezolucije, i da uvek budemo na strani prava i pravde.

- Za nas saradnja sa Kongom je više od interesnih odnosa. To su odnosi iskrenog prijateljstva, dubokog razumevanja i izuzetnog međusobnog poštavanja. Ja mislim da i afrički kontinent, ljudi iz Afrike su na evropskom tlu najpopularniji uvek u Srbiji, zbog našeg odnosa prema pokretu nesvrstanih, iz 60. godina prošlog veka, zbog toga što smo uvek imali samo dobre iskustva sa afričkim zemljama - navodi Vučić.

On je rekao da su potpisana dokumenta o saradnji Srbije i Konga da će dve zemlje imati češće konsultacije o svim važnim političkim pitanjima, o međusobnoj saradnji u svim međunarodnim organizacijama i institucijama.

- Ali smo danas razgovarali i o konkretnoj saradnji u više različitih oblasti. Vi znate da je glavna poljoprivredna kultura u Kongu kukuruz, da naš i instituti mogu i te kako da pomognu i daćemo sve od sebe da našim prijateljima u Kongu pomognemo da ubrzano razvijaju poljoprivrednu delatnost i sve poljoprivredne aktivnosti u skladu sa, rekao bih, rastućim potrebama za modernim tehnologijama, upotrebom modernih tehnologija i stvaranjem uslova za što je moguće veći prinos - kazao je Vučić.

On je naveo da su razgovarali i o vojnotehničkoj saradnji, što je za nas veoma važna oblast, jer Srbija ima značajno veću proizvodnju u vojnoj industriji nego što je potrebna za našu zemlju.

- I takođe, razgovarali smo o saradnji u daljem napredovanju obrazovanja mladih ljudi koji treba da budu most između Srbije i Konga, davanju stipendija, ali i kroz različite oblasti, dakle, ne samo opšteg obrazovanja već i za stvaranje posebnih odeljenja koje bi nam omogućile da ti mladi ljudi iz Konga koji bi učili ovde, ali i naši ljudi koji bi mogli svoje znanje da prenose u Kongu, da budu mostovi u saradnji između naše dve zemlje - rekao je Vučić.

Istakao je da dve zemlje u svim društvenim oblastima imaju široke mogućnosti i perspektive za razvoj odnosa.

Obraćanje predsednika Konga

- Želim da iskažem veliku podršku srpskom narodu za sve izazove sa kojima se susreću. Predsednik drži do suvereniteta i teritorijalnog integriteta Konga, hvala mu na tome. Mi smo dotakli više tema, koje počinju sa bezbednošću i odbranom, a idu do sektora poljoprivrede. U mojoj zemlji imamo dosta mogućnosti, više sektora u kojima postoje mogućnosti - pre svega rudarski sektor - kazao je predsednik Konga i dodao da se u Beogradu oseća kao kod kuće i da će dolaziti često.

Razmena potpisanih dokumenata

Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu predsednika Vučića i predsednika Čilomba.

Plenarni sastanak delegacija

Posle sastanka dvojice predsednika, usledio je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Konga, predvođen predsednicima Vučićem i Čilombom.

Tet-a-tet sastanak Vučića i Čilomba

Nakon svečanog dočeka, održan je tet-a-tet sastanak Vučića i predsednika Čilomba.

"Važan trenutak za razvoj naših bilateralnih veza"

Predsednik Vučić izjavio je da mu je zadovoljstvo da ugosti kolegu iz Konga.

- Poželeo sam srdačnu dobrodošlicu predsedniku Konga. Zadovoljstvo mi je što imamo priliku da u Beogradu ugostimo tradicionalnog prijatelja naše zemlje i da nastavimo da gradimo čvrste odnose zasnovane na poverenju i dugogodišnjem partnerstvu. Ova poseta predstavlja važan trenutak za razvoj naših bilateralnih veza i radujem se što možemo da otvorimo novo poglavlje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa - poručio je predsednik.



Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednik Vučić dočekao je ispred Palate Srbija predsednika Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba. Predsednik DR Konga dočekan je uz najviše državne počasti, crveni tepih, intoniranje himni dve zemlje i počasni stroj garde Republike Srbije.