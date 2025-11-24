OČIGLEDNA IZMIŠLJOTINA I DISKREDITACIJA SRBIJE I PREDSEDNIKA VUČIĆA Vučević o "safariju na ljude": Igra se velika igra, pletu mrežu oko nas

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući u "Hit tvitu", na Pink televiziji, da se radi o očiglednoj izmišljotini i diskreditaciji Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića, kada se govori o "safariju na ljude" u BiH.

Foto V. Danilov

- Oni znaju da to nije tačno, ali rade po svojoj agendi. Radi se o očiglednoj izmišljotini i laži. Ono što daje dodatnu komplikaciju u toj situaciji, je činjenica da se Vučić, kao predsednik države imputira kao saučesnik, aktor i organizator svega toga. Priča koja traje tri decenije da su Srbi zločinački narod koji je spreman da organizuje „Safari na ljude“, kako bi finansirali ratove. Iz jedne glupave objave na društvenim mrežama vi dobijate naslove na ozbiljnim evropskim medijima- naglasio je.

On je istakao i da ovo nije prvi put da imputiraju Aleksandru Vučiću takve stvari.

- Radi se o očiglednoj izmišljotini, laži i diskreditaciji Srbije i njenog predsednika. Zašto se to baš u ovom trenutku radi? Vi imate konstantne tenzije u BiH, osporavanje Republike Srpske, ali i stalne pokušaje da se Srbija destabilizuje i uspori na svom putu, zaustavi u razvoju i očuvanju svoje suverene i nezavisne politike. Sada treba da iz arapske muslimanske države dođe investicija u državi, na čijem čelu je predsednik koji je organizovao Safari lov, Safari snajpere protiv muslimana u BiH. I vidite kako se oni dodaju i preuzimaju vesti. Za mene je ozbiljna naznaka da je mreža ispletena oko nas, da se igra velika igra i da Srbija nije usputna stanica. Mi smo jedno od polja gde se igraju velike igre i gde se prelama velika geopolitika. Mislim da nismo aktivni i da olako prelazimo na ove stvari. Ostavljamo prostore manipulatorima i lažovima da zagospodare viralnim prostorom. Mi moramo te stvari da demantujemo, jer je u ovim okolnostima gde je sve izopačeno na društvenim mrežama, postaju istina - zaključio je Vučević.