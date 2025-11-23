ĐUKANOVIĆ: Zašto su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno kreirani u Hrvatskoj

ADVOKAT Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je sama IKS aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora.

- Lično, nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi sa istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.

