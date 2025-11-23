ĐUKANOVIĆ: Zašto su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno kreirani u Hrvatskoj
ADVOKAT Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je sama IKS aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora.
- Lično, nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi sa istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.
Preporučujemo
VUČIĆ NA HITNOM SASTANKU SA ČLANOVIMA ENERGETSKOG TIMA
23. 11. 2025. u 17:24
ZMAGO JELINČIČ O IRENI JOVEVI: Nisko inteligentna i nepoznata javnosti
23. 11. 2025. u 16:58
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi
23. 11. 2025. u 16:22
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)