ĐUKANOVIĆ: Zašto su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno kreirani u Hrvatskoj

23. 11. 2025. u 18:49

ADVOKAT Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je sama IKS aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora.

ЂУКАНОВИЋ: Зашто су налози лажних студената у блокади масовно креирани у Хрватској

Foto: Printscreen

- Lično, nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi sa istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.

