"LJUDI HOĆE DA ŽIVE NORMALNE ŽIVOTE" Vučić: Znajući blokadere siguran sam da moraju da naprave neku pakost i da će opet da maltretiraju

21. 11. 2025. u 16:52

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je na TV Informer da blokaderi žive od toga da naprave neku pakost, dok ljudi žele da žive normalne živote.

Foto: Novosti

- Tejlor Svift je najpopularnija i da li je neko zbog nje glasao za Kamalu Haris? Naravno da nije. Ljudi imaju svoj mozak. Taj uticaj Brusa Sprinstina u Americi je na nivou 0,01. Potpuno je svejedno. Znaju da smo se spremili za sve njihove opcije. Kako vreme prolazi sve smo bolje, a oni sve slabije pripremljeni. Voleo bih da u političkom smislu još traje, da nemaju ideju i troše energiju. Ljudi hoće da žive normalne živote. Znajući blokadere siguran sam da moraju da naprave neku pakost i da će opet da maltretiraju ljude. Oni žive od toga da naprave neku pakost - rekao je Vučić.

