"LJUDI HOĆE DA ŽIVE NORMALNE ŽIVOTE" Vučić: Znajući blokadere siguran sam da moraju da naprave neku pakost i da će opet da maltretiraju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je na TV Informer da blokaderi žive od toga da naprave neku pakost, dok ljudi žele da žive normalne živote.
- Tejlor Svift je najpopularnija i da li je neko zbog nje glasao za Kamalu Haris? Naravno da nije. Ljudi imaju svoj mozak. Taj uticaj Brusa Sprinstina u Americi je na nivou 0,01. Potpuno je svejedno. Znaju da smo se spremili za sve njihove opcije. Kako vreme prolazi sve smo bolje, a oni sve slabije pripremljeni. Voleo bih da u političkom smislu još traje, da nemaju ideju i troše energiju. Ljudi hoće da žive normalne živote. Znajući blokadere siguran sam da moraju da naprave neku pakost i da će opet da maltretiraju ljude. Oni žive od toga da naprave neku pakost - rekao je Vučić.
Preporučujemo
ZA VEĆU SIGURNOST TRŽIŠTA: U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike
21. 11. 2025. u 21:53
SRBI PAMET U GLAVU Gujon: Posle svake laži, desio se zločin protiv srpskog naroda
21. 11. 2025. u 21:12
SVE O TUČI MEĐU BLOKADERIMA: Falili samo Zdenko, Tanasije i Jasmina (VIDEO)
21. 11. 2025. u 19:43
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)