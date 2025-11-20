VLADA SRBIJE: Usvojni predlozi zakona o upravljanju otpadom, izmene zakona o vojsci
VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o upravljanju otpadom, koji će omogućiti unapređenje kvaliteta i efikasnosti sistema upravljanja otpadom u Srbiji.
Ovim zakonskim rešenjem olakšaće se usklađivanje sa evropskim i međunarodnim standardima i jasnije definisati obaveze svih učesnika u procesu upravljanja otpadom.
Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nauci i istraživanjima, s ciljem postizanja pune harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije u oblasti naučnoistraživačke infrastrukture.
Ove izmene i dopune neophodne su za obezbeđivanje pravnih i institucionalnih preduslova za učešće Srbije u evropskim konzorcijumima za istraživačku infrastrukturu (ERIC).
Na ovaj način omogućava se realizacija preuzetih međunarodnih obaveza i ispunjavanje strateških ciljeva države u oblasti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.
Članovi Vlade usvojili su i Uredbu o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture u 2025. godini radi unapređenja infrastrukturnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave. Cilj Programa je unapređenje razvojnih potencijala jedinica lokalne samouprave stvaranjem povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranjem novih radnih mesta.
Na današnjoj sednici doneta je i Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2025. godini, s obzirom na to da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Srbije sistemska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i povećanje broja zaposlenih. Za ovaj program opredeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 194.567.000 dinara.
Usvojen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Vojsci Srbije, kojim se stvaraju mogućnosti za poboljšanje položaja profesionalnih vojnih lica, posebno kategorije profesionalnih vojnika na službi u Vojsci Srbije, i otklanjaju pravne praznine u važećoj legislativi.
