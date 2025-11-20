Politika

DANAS U 9.30 U LOŽIONICI: Vučić na poslovnoj konferenciji "Building Futures"

В.Н.

20. 11. 2025. u 07:22

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas, regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures".

ДАНАС У 9.30 У ЛОЖИОНИЦИ: Вучић на пословној конференцији Building Futures

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Konferencija će biti održana u 9.30 časova, u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

