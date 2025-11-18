Politika

EKSKLUZIVNO! SLIKE SA MESTA GDE SU ALBANCI PUCALI NA VOJSKU SRBIJE: Pogledajte šta je pronađeno (FOTO)

18. 11. 2025. u 17:27

U NEDELjU oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije „Debela glava“, maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije, a "Novosti" objavljuju ekskluzivne fotografije sa mesta pucnjave.

Foto: Novosti

Na pripadnike Vojske Srbije pucano je u blizini vojne baze "Debela Glava", u ataru sela Zarbince, opština Bujanovac.

Foto: Novosti

Naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogoeđen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

Foto: Novosti

Nakon toga, naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Foto: Novosti

Na mestu pucnjave pronađene su čaure.

Foto: Novosti

