EKSKLUZIVNO! SLIKE SA MESTA GDE SU ALBANCI PUCALI NA VOJSKU SRBIJE: Pogledajte šta je pronađeno (FOTO)
U NEDELjU oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije „Debela glava“, maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije, a "Novosti" objavljuju ekskluzivne fotografije sa mesta pucnjave.
Na pripadnike Vojske Srbije pucano je u blizini vojne baze "Debela Glava", u ataru sela Zarbince, opština Bujanovac.
Naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogoeđen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.
Nakon toga, naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Na mestu pucnjave pronađene su čaure.
