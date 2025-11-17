ĐEDOVIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Radimo dan i noć da ispravimo ono što smo nasledili od vas, uništene kapacitete, blokirane projekte

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović odgovorila je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

Foto: Ministarstvo

- Gospodine Đilas, u situaciji oko Naftne industrije Srbije gde znamo da bez rafinerije nema ni života, a ni stabilne ekonomije treba da pokažemo državno jedinstvo i bar se jednom suzdržite od skupljanja jeftinih političkih poena na pitanjima od nacionalnog značaja za koje je prevashodno kriva vlast u kojoj ste vi bili i koja je praktično poklonila NIS Ruskoj Federaciji.

Građani Srbije nisu osetili američke sankcije prema NIS-u koje su na snazi već 39 dana, jer je država pravovremeno reagovala na svim poljima! Na vreme smo napunili sva skladišta i obezbedili isporuke tako da građani ne trpe, dok se sukobi svetskih sila prelamaju na nama!

Dragan Đilas koji razmišlja samo o svojim interesima i politikanstvu ne razume da se na međunarodnoj sceni lome koplja i da smo u izuzetno delikatnoj i složenoj geopolitičkoj situaciji gde samo mudri političari promišljenim potezima mogu da osiguraju bezbednost i stabilnost države, kao što to rade vlada srbije i Aleksandar Vučić.

Gas imamo 10 godina po daleko nižoj ceni od tržišne i gasa Srbiji neće faliti. Imamo alternativne pravce snabdevanja prvi put u istoriji naše zemlje, koje vi gospodine Đilas niste izgradili, a gradimo i nove. Skladišta gasa su nam puna, proširujemo Banatski Dvor gde cemo skladištiti značajno više gasa nego do sada na svojoj teritoriji. Akumulacije ne da nisu prazne, već su na nivou od 419 GWh u vreme najnižih dotoka voda u poslednjih 30 godina. A drva, da budemo precizni, imamo upravo zato što niste stigli da uništite i šume.

Radimo dan i noć da ispravimo ono što smo nasledili od vas, gospodine Đilas — uništene kapacitete, blokirane projekte i nula investicija.

Vlada Srbije se bori za svoje građane da budu sigurni i da im ničega ne nedostaje, za razliku od vremena kada ste vi bili na vlasti i kada niste imali ni za penzije! - poručila je Đedović.