ANALITIČARI O KRAĐI IZBORA U ALBANIJI: Ne postoje stvari na koje nisu spremni da zažmure u EU, samo da ostane kurs kakav žele
POLITIČKI analitičar Nebojša Krstić i direktor Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić komentarisali su očiglednu izbornu krađu koja se dogodila u Albaniji.
Politički analitičar Nebojša Krstić komentarisao je očiglednu izbornu krađu koja se dogodila u Albaniji.
Odgovarajući na pitanja kako komentariše očiglednu izbornu krađu koju smo videli u Albaniji, zašto EU i ODHIR ćute i šta bi se desilo da je to bilo u Srbiji i kako komentariše to što Albanija otvara sve klastere uprkos tome, a Srbija ne iako je taj klaster već godinama spreman, Nebojša Krstić za Alo! kaže da "EU i ODHR nemaju primedbe ni kad se izbori kradu u Albaniji ni kad se kradu na tzv. Kosovu, a EU nema primedbi ni kada se Hrvatska ustašizuje".
- Nema primedbi ni na agresivni antisrpski šovinizam Sarajeva. To su sve teško objašnjive pojave, sem ako je odsustvo svih vrednosti nije nova vrednost EU. Davanje klastera Albaniji koja nije ispunila uslove i ne davanje Srbije koja očigledno jeste, samo potvrđuje da je nenormalnost nova normalnost Evrope - dodaje Krstić.
Direktor Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić takođe je komentarisao krađu izbora koja se dogodila u Albaniji.
Odgovarajući na pitanja kako komentariše očiglednu izbornu krađu koju smo videli u Albaniji, zašto EU i ODHIR ćute i šta bi se desilo da je to bilo u Srbiji Miletić za Alo! kaže da "nažalost vidimo da sistem vrednosti koji je Evropska unija zastupala i koji je nekako podigao Evropu na najviši nivo prosto više nije aktuelan i sve se svodi na dnevnu politiku koja ima kratkoročne interese".
- U tom kontekstu Albanija sledi politiku Evropske unije i NATO-a i u tom smislu je dobrodošla i ne postoje stvari na koje nisu spremni da zažmure u Evropskoj uniji, samo da ostane kurs Albanije onakav kakav oni žele. Tako da, ispada da nije važan kvalitet izbora ili njihova vrednost, ili šta želi narod, nego je važno šta elite u Evropi žele od malih zemalja koje su posebno kandidati za ulazak u Evropsku uniju - to nije dobra poruka, ali je nažalost politička realnost jer smo videli i slično delovanje u Rumuniji, Moldaviji i na kraju krajeva vidimo da sudstvo se meša u politiku vrlo aktivno i u Francuskoj - kaže sagovornik.
Kako dodaje, "to su sve mehanizmi za očuvanje vlasti, odnosno za očuvanje određenog poretka i na taj način se posmatra i kada je i Albanija u pitanju".
- Za Evropsku uniju je važno da se očuva taj kurs Albanije i sve drugo je manje bitno, tako da pričati o fer izborima ili ne fer nije više važno, važno je samo da "naši pobeđuju " (pod navodnicima). Te nepravilnosti očigledno postoje i one su realnost, ali ti dokazi ne verujem da će uticati na promenu stava u Evropi, to smo već videli i to je nešto što je dobro poznato - dodaje Miletić.
Navodi da u svakom slučaju to nije dobra poruka za druge države u našem regionu.
- Čini mi se da ulazimo u jednu fazu kada volja naroda nije u prvom planu nego su u prvom planu interesi elita političkih velikih zemalja i kako oni posmatraju određene izbore. Tako da, teška vremena za demokratiju i ovim izborima u Albaniji to je i potvrđeno - navodi Miletić.
Očigledna krađa glasova u Albaniji je zabeležena na više izbornih mesta širom zemlje, pogledajte snimak:
Preporučujemo
ALBANIJA SE OPASNO NAORUŽAVA: Povećavaju vojni budžet i modernizuju vojsku
05. 11. 2025. u 08:50
SLOBODA OD DRŽAVE NIJE SLOBODA OD KONTROLE: Suzana Šreter o akademskom svetu
18. 11. 2025. u 12:56
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)