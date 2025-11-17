ANALITIČARI O KRAĐI IZBORA U ALBANIJI: Ne postoje stvari na koje nisu spremni da zažmure u EU, samo da ostane kurs kakav žele

POLITIČKI analitičar Nebojša Krstić i direktor Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić komentarisali su očiglednu izbornu krađu koja se dogodila u Albaniji.

Foto: Printskrin

Politički analitičar Nebojša Krstić komentarisao je očiglednu izbornu krađu koja se dogodila u Albaniji.

Odgovarajući na pitanja kako komentariše očiglednu izbornu krađu koju smo videli u Albaniji, zašto EU i ODHIR ćute i šta bi se desilo da je to bilo u Srbiji i kako komentariše to što Albanija otvara sve klastere uprkos tome, a Srbija ne iako je taj klaster već godinama spreman, Nebojša Krstić za Alo! kaže da "EU i ODHR nemaju primedbe ni kad se izbori kradu u Albaniji ni kad se kradu na tzv. Kosovu, a EU nema primedbi ni kada se Hrvatska ustašizuje".

- Nema primedbi ni na agresivni antisrpski šovinizam Sarajeva. To su sve teško objašnjive pojave, sem ako je odsustvo svih vrednosti nije nova vrednost EU. Davanje klastera Albaniji koja nije ispunila uslove i ne davanje Srbije koja očigledno jeste, samo potvrđuje da je nenormalnost nova normalnost Evrope - dodaje Krstić.

Foto: Printscreen/Pink

Direktor Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić takođe je komentarisao krađu izbora koja se dogodila u Albaniji.

Odgovarajući na pitanja kako komentariše očiglednu izbornu krađu koju smo videli u Albaniji, zašto EU i ODHIR ćute i šta bi se desilo da je to bilo u Srbiji Miletić za Alo! kaže da "nažalost vidimo da sistem vrednosti koji je Evropska unija zastupala i koji je nekako podigao Evropu na najviši nivo prosto više nije aktuelan i sve se svodi na dnevnu politiku koja ima kratkoročne interese".

- U tom kontekstu Albanija sledi politiku Evropske unije i NATO-a i u tom smislu je dobrodošla i ne postoje stvari na koje nisu spremni da zažmure u Evropskoj uniji, samo da ostane kurs Albanije onakav kakav oni žele. Tako da, ispada da nije važan kvalitet izbora ili njihova vrednost, ili šta želi narod, nego je važno šta elite u Evropi žele od malih zemalja koje su posebno kandidati za ulazak u Evropsku uniju - to nije dobra poruka, ali je nažalost politička realnost jer smo videli i slično delovanje u Rumuniji, Moldaviji i na kraju krajeva vidimo da sudstvo se meša u politiku vrlo aktivno i u Francuskoj - kaže sagovornik.

V Danilov

Kako dodaje, "to su sve mehanizmi za očuvanje vlasti, odnosno za očuvanje određenog poretka i na taj način se posmatra i kada je i Albanija u pitanju".

- Za Evropsku uniju je važno da se očuva taj kurs Albanije i sve drugo je manje bitno, tako da pričati o fer izborima ili ne fer nije više važno, važno je samo da "naši pobeđuju " (pod navodnicima). Te nepravilnosti očigledno postoje i one su realnost, ali ti dokazi ne verujem da će uticati na promenu stava u Evropi, to smo već videli i to je nešto što je dobro poznato - dodaje Miletić.

Navodi da u svakom slučaju to nije dobra poruka za druge države u našem regionu.

- Čini mi se da ulazimo u jednu fazu kada volja naroda nije u prvom planu nego su u prvom planu interesi elita političkih velikih zemalja i kako oni posmatraju određene izbore. Tako da, teška vremena za demokratiju i ovim izborima u Albaniji to je i potvrđeno - navodi Miletić.

Očigledna krađa glasova u Albaniji je zabeležena na više izbornih mesta širom zemlje, pogledajte snimak: