VUČIĆ NA SEDNICI VLADE POVODOM TEŠKE SITUACIJE ZBOG NIS: Neću da učestvujem u otimačini, za sedam dana moramo imati rešenje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje sednici vlade u Palati Srbija vezano za trenutnu situaciju u NIS-u.

Foto: Tanjug

Obraćanje predsednika Vučića:

- Zahvaljujem vam uvaženi predsedniče Vlade što ste mi omugućili da vam se danas obratim. Govoriću nešto duže ne bi li objasnio onima koji ne znaju kako stvari izgledaju a i ne bih li vam ukazao šta je to što mi nismo uradili, šta je to što smo mi propustili i šta je to što moramo da promenimo. Naravno, sa predlogom nešto drugačijim ili bar delimično drugačijim od ovoga o čemu govori Siniša, ali razumem i Dubravku i njenu frustriranost, moje su frustracije malo veće. - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug

- Naime, podsetiću vas sve, pre gotovo godinu dana kada sam prvi put najavio da je moguće da može da dođe do sankcija i govorio o namerama da se iz većinskog vlasništva istisnu Rusi, naravno, celokupna javnost u našoj zemlji, a i svi drugi, govorim i o vama u Vladi i u širom smislu države, ne samo oni koji pripadaju Vladi u njenom najužem smislu, ste reagovali ok, drama kvin, proći će to za mesec-dva ili tri, rešiće se to od sebe. Iako sam ukazivao iz meseca u mesec da će problemi da se gomilaju i da će ih biti sve teže rešiti niko nije želeo to da čuje. Zahvaljujući, da budem sasvim otvoren, ponajviše mojim razgovorima sa Amerikancima koje sam molio, a pri čemu ne mogu da ih hvalm, jer nam nisu učini ništa dobro po ovom pitanju, da budemo sasvim načisto ko je sankcije uveo jednoj srpskoj firmi, da ne bude dilema. Ali bez obzira na to, molio sam ih svakog meseca da nam sankcije, odnosno, početak sprovođenja sankcija pomeraju. I onda smo se svi negde navikli da će to svaki put da se dogodi. Shvatio sam i na vreme najavio da se to više neće ponavljati jer su mi to Amerikanci nedvosmisleno saopštili i nema to veze sa Srbijom, ima veze sa njihovim odnosima sa Rusima i geopolitkom. Ni krivi ni dužni stradali smo kao trava u sudaru slonova i nema neke filozofije. Da kukamo, da se žalimo, da plačemo nad svojom sudbinom od toga narod i građani koji su nas birali nemaju ama baš ništa.

Foto: Tanjug

- U međuvremenu smo u mnogim stvarima odradili dobar posao. Tačna je jedna stvar da 37 dana se efektivno sprovode sankcije protiv Republike Srbije. 37 dana niko u Srbiji ništa nije osetio. Ni psihološki, ni suštinski, ni fizički, ni na jednoj pumpi, nigde, ni u zdravstvu, ni u trgovinskim lancima, ni u čemu. Nikog od vas nije zabolela glava jer ste uvek mislili da to neko drugi rešava i neki drugi će to da reši. Negde smo se pripremili dobro, pripremili smo se dobro i u obaveznim i robnim rezervama. Pripremili smo se dobro u vojsci. Sve ono što smo tražili, hrana nam je na 100% nivou, gorivo bolje i više nego ikada. Imamo u ovom trenutku 25.000 tona dizela u vojnim rezervama. I molim vas Milane da budete spremni u koliko za civilne potrebe bude neophodno da se omogući upotreba dizela da vojska izađe u susret narodu ali ne ljutite se, o tome sam brinuo zajedno sa vojnim vrhom. O tome sam brinuo ja kao vrhovni komadant. To je sve puno do čepa. Pre dve godine sam tražio da policija obezbedi svoje rezerve, policija nema ništa, još uzima od nas iz robnih rezervi. Možete da mi kažete da je to uradio prethodni ministar, neki ovaj, neki onaj, ja sam to pre dve godine tražio od vas. I nije nikadav problem, sad ću ja to da kontrolišem i da vidim kako će izgledati u budućnosti. Te rezerve nas neće spasiti. Onog sekunda kad ljudi vide da imamo kašnjenja pet kamiona u dve pekare i kada ljudi ne dobiju hleb ujutru, pošto ljudi ne razumeju da uništavanje rafinerije i nedostatak goriva, nas dovodi do potpune katastrofe. Naše zdravstvo je gotovo 100 odsto na dizelu. Sve je na dizelu. Tu ne sme da stane ništa! Imamo rezervi još, dosta. Nije razlog za paniku. Ali ne možemo da ispraznimo sve rezerve jer će doći do neravnoteže u snabdevanju i benzinskih pumpi.

E sada, da bi ljudi razumeli šta je to što se dogodilo juče ili prekjuče, Amerikanci su dali rok za uspostavljanje druge strukture u vlasništvu. Ne govorim tu o moralu, jasno vam je šta mislim o odluci Amerikanaca. Ali su dali rok do februara da se to završi. Ali nam ne daju da koristimo JANAF. Hrvati su sat vremena pre nego što su uvedene sankcije prekinuli dovod nafte. Ni sekunda nisu hteli da rizikuju, a on nas su zarađivali po 50 miliona evra godišnje - rekao je predsednik.

Dodao je da mi sve vreme rizikujemo zbog našeg odnosa prema Rusima.

- Da nam banke ne bi bile ugrožene mi moramo da izađemo iz toga, da ne ugrozimo ceo finansijski sistem. Razumem Siniša i tvoju nervozu, ali nemoj da je širiš. Kupite benzin što pre, ako treba rebalans, vanredne su okolnosti i sazivajte Skupštinu. Moramo imati rezervi dovoljno. Izdvoj 60 miliona za to. Dodajte i dodatni dizel, za svaki slučaj - rekao je predsednik.

Poručio je Jogrovanki Tabaković da razgovara sa Rusima, i da imamo par dana da rešimo određena pitanja.

- Ja verujem da će, pošto je uslov da se prihvate razgovori o vlasništvu, ja se nadam da će azijski i evropski partneri prihvatiti da pričaju o vlasništvu. Što znači da OFAC možemo zajedničkim pismom da obavestimo. Mi ćemo potpisati tog pisma, i kao zemlja u kojoj se to odigrava, i kao vlasnici 29 odsto. Onda ćemo čekati odluku Amerikanaca, hoće li to prihvatiti ili ne. I hoće li omogućiti dotok nafte, ili ne. I šta je uslov da se omogući dotok nafte. Zato što smo mi bez dotoka nafte do februara u kolapsu. Onda rafinerija ne radi, to je kolaps. Ja ću pričati sa Amerikancima, da nam omoguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da ako se ne dogovore oko kupoprodajne cene, da mi ponudimo bolju cenu.

- Iako mi nismo ruski izbor, neki drugi su ruski izbor. Mi moramo da ponudimo bolju cenu ako oni ne prihvate. Tu su nam potrebni razgovori sa svim finansijerima, a ako nema rešenja, ma koliko, ma šta da košta, naći ćemo novac. Pričaćemo sa Evropljanima. I Jorgovanka, ona specijalna operacija o kojoj smo pričali, moraćemo da izvedemo. I obavestićemo građane ako to bude prihvaćeno. Zato što ja želim po svaku cenu da izbegnem nacionalizaciju i kofiskaciju. To nije naše većinski, već rusko. Oni imaju prava da o tome odlučuju, ali mi imamo prava da živimo - rekao je on, i dodao da nismo uradili ono što su svi uradili u regionu.

Mi imamo sedam dana da donesemo odluku, kazao je predsednik.

- Pročitaću kolike su nam rezerve sada. NIS-ove operativne rezerve su: benzin - 7200 tona, dizel - 33000 tona. Zamislite, Vojska nam ima rezerve skoro kao NIS. Kerozin - 3800 tona. U Vojsci imamo 15000 tona rezervi. Ovo što nisu operativne rezerve, stanje rezervi u danima: benzin 50000 tona benzina i više od 90000 tona dizela - rekao je predsednik.

Vučić je rekao ministru Malom da mora još mazuta da se obezbedi.

- I zamolio bih vas, Vrbas, Jagodina, Beograd, da počnete da plaćate račune toplanama. Da ne bih javno govorio sada. Ili ćemo početi na svim mestima da menjamo sve. Takođe, Bajatoviću, zbog gasa, zamolio bih vas da uradite ono što niste uradili za 5 godina. Završite gas za Valjevo i Aleksandrovac-Tutin - kazao je predsednik.

Vučić kaže da će danas imati razgovore sa potencijalnim azijskim i evropskim partnerima Rusa.

- Zamolićemo da se brzo dogovore oko cene. Ako se ne dogovore ponudićemo višu cenu, ne bismo li kupili to. Želimo čak i da preplatimo, ali ne želimo da otimamo nikome ništa. Neću da učestvujem u igrama otimačine ili uzimanja novca zato što nam se neko ne sviđa. Platićemo više, ali moramo da radimo. I rafinerija i NIS moraju da rade! Takođe, ovo što sam pričao za policiju i rezerve, sledeći put me slušajte - rekao je on.

Predsednik je poručio građanima da ne moraju da brinu o bilo čemu.

- Proći će još 30 dana, i vi nećete ništa osetiti. Ali će država početi da oseća probleme. Ali vi ne morate da brinete, biće dovoljno svega. Ali to naravno neće proći bez posledica po našu zemlju - rekao je Vučić.

Ana Brnabić je poručila da ako bude bio potreban rebalans, da je Skupština spremna momentalno da reaguje.

Vučić je dodao da se Rusima mora omogućiti do poslednjeg trenutka da prodaju svoj deo, a da se ne ide u nacionalizaciju.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da situacija sa NIS ugrožava sve:

Foto: Tanjug

- Ja ću da se nadovežem na ono što je Dubravka rekla i možda ću biti malo grublji pa se izvinjavam. Jednostavno, mi nemamo izbora. Baš šta kako ko mislio, rezerve, ne rezerve i tako dalje. Nama ova situacija sa NIS ugrožava sve. Apsolutno sve. Naš rast, stabilnost, kreditni rejting, dolazak investitora. Mi jedini imamo kreditni rejting jedini u regionu. Ova situacija ugrožava sve što možete da zamislite. Ja znam predsedniče da Vi to znate. Ali ću Vam reći da bez obzira na vaše moralne obzire koje imate, mi u ovom trenutku moramo da razmišljamo o sebi, i da preduzmemo neke stvari jer inače sve nam je ugroženo. Ja znam da mnogi misle kao i ja, ali ne znam zašto to ne govore. Vi ste u poslednjih par meseci, radili sve kako su naši prijatelji iz Rusije rekli. Pregvaraju mi smo podržali, razgovaraju, mi smo podržali. Prva strana, druga strana, treća... I od toga ništa nije bilo. Hoću da ljudi znaju da smo ih sve podržali u svakom koraku koji su rekli da preduzimaju kako bi rešili sankcije koje je američka administracija želela da uvede. Pri tome ću sve da vas podsetim da su ruski naši prijatelji ovde 17 godina, nakon privatizacije NIS, nisu to rešenje tražili sa nama. Nisu nam ni to ponudili, da rešenje nalaze zajedno sa nama. Tako da prededniče, znam da je zbog Vaše moranih obzira teška odluka i jednostavno ja drugo rešenje nemam nego da Vam kažem da mi sada moramo da razmišljamo o sebi. Došao je krajnji trenutak. Svima smo dali sve moguće šanse, imali sve obzire prema svima. To naravno zahteva mnogo Vašeg angažovanja u amialu međunrodnih kontakata, a mi kao Vlada moramo da obezbdeimo i neki novac. Ako bude i došlo do toga da se prodaje, a da neko, neka ta treća strana, neki Arapi kao što se pominje, pa mi moramo da ponudimo veću cenu. Nama je od interesa da taj problem rešimo, ako ga ne rešimo sve ovo što smo do sada radili i gradili apsolutno ugroziti - rekao je Mali i dodao: - I ona specijalna operacija o kojoj smo razgovarali i govorimo ovih dana i to moramo da rešimo. Moramo da se sastajemo na dnevnom nivou. Moramo da radimo svakog dana. Ali moramo da stvari preuzmemo u svoje ruke i radimo ono što je u interesu svih nas.

Obraćanje ministarke Đedović Handanović

Foto: Novosti

Na početku sednice se obratila Dubravka Đedović:

- Treba da budemo svesni teške situacije u kojoj se nalazimo i zato vas molim da Vlada zaseda na dnevnom nivou ukoliko je to neophodno i da na dnevnom nivou donosimo i odluke jer vremena nemamo. Misim da su stvari veoma jasne. NIS je pod sankcijama SAD od 9. oktobra ove godine. Više puta smo dobijali produženje licence za rad. Zahvaljujući naporima i dijalogu koji smo imali sa više strana, međutim, od 9. oktobra sankcije su nastupile i juče smo dobili jasnu poruku od Sjedinjenih Država da mora doći do trajne promene vlasništva odnosno izlaska ruskih akcinira iz kompanije NIS i da imamo tri meseca da se ta transakcija završi. A pre nego što bude dogovorena da američka Vlada nju treba i da odobri. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz Jadranskog naftovoda. Naši građani to nisu osetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti države i naše rezerve su očuvane. Mi smo ih veoma posvećeno povećavali. Kada smo ih povećali za 60 odsto, pričam samo o obaveznim rezervama, znači, spremali smo se za nepredvidive situacije da bismo mogli da odregaujemo ukoliko do toga dođe, međutim, mi naše rezerve moramo da čuvamo. Sa druge strane, ja kao ministar energetike vas obaveštavam da voditi resor energetike u situaciji u kojoj NIS ima sankcije je skoro nemoguće. Ja sam spremna i da podnesem ostavku, jer ne vidim način na koji možemo da prevaziđemo ovu situaciju zato što jednostavno bez rafinerije u Pančevu nama nema života. Ona je vitalna za naše građane, za našu privredu, za naše zdravstvo, za našu policiju, za naše škole, za naše vrtiće jer jednostavno, bez goriva možda ni pekare ne mogu da dobiju hleb svakoga dana. Samo da budemo svesni u koliko složenoj situaciji se nalazimo. Mi smo čekali dugo vremena. Bili smo veova strpljivi. Bili smo veoma lojalni. Razgovarali smo više puta sa našim ruskim partnerima, međutim, vremena više nema i mi možemo da čekamo još tri ili četiri dana ali ne više od toga zato što smo svesni da dotoka sirove nafte neće biti, a to znači prestanak rada rafinerija. NIS ima rezervi, ali to se sve broji u desetinama dana. Mi imamo rezerve, ali opet kažem da ne bi trebalo da ih aktiviramo u velikoj meri, naravno one su tu, a to će predstavljati i veliki finansijski trošak za našu državu. Kao što sam rekla, ja vas molim na odluke na dnevnom nivou. Opet ponavljam, svesna sam da su to teške odluke za nas kao državu, za nas kao Vladu, za naše građane, ali mi moramo da budemo jedinstveni i odlučni i pre svega da stvorimo uslove da zaštitimo interese naše države a i da i dalje želimo da budemo fer i korektni prema svima i nadamo se da će naši partneri imati razumevanja za našu situaciju - istakla je Đedović.

Ministri su pristigli na sednicu Vlade u Palati Srbija.

Foto: Novosti

Podsetimo, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su SAD noćas poslale lošu poruku koja se tiče NIS-a i navela nedvosmisleno u odgovoru na zahtev kompanije da žele kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, ali da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara.

- Tokom noći po našem vremenu, obavestili su američki partneri odnosno Vlada SAD sa lošim vestima i sa teškom porukom koja se tiče NIS. Na zahtev advokata NIS-a, koji su uputili američkoj vladi i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u NIS-u, po prvi put je američka administracija jasno i nedvosmisleno rekla i to napisala da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno da zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS-a - rekla je ministarka na vanrednoj konferenciji za medije u vladi.

Ona je istakla da su poručili da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika Gasproma ili ruske vlade.

Đedović Handanović je rekla da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara, ali ne i da NIS i Rafinerija mogu da nastave da posluju.