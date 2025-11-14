6 TAČAKA LICEMERJA DOS-A - DSS-ovaca i DS-ovaca koji su predali bombardovani Maršalat ambasadi SAD!
NOVINAR i tviteraš Uroš Piper poručio je bivšim dosovcima da su licemerni kada napadaju projekat Generalštaba.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks (Tviter) napisao:
1. PRODALI ste zgradu Maršalata i zemljište od 4,2 hektara u najelitnijem delu Beograda američkoj Ambasadi za 13 miliona evra. 300 evra po kvadratu!
2. Prethodna stručna procena vrednosti zemljišta je bila 26 miliona evra. Ko je uzeo razliku od 13 miliona evra za sebe?
3. A danas vam smeta što Srbija daje u ZAKUP zemljište gde je bila zgrada Generalštaba i pri tom američki investitor ulaže 650 miliona evra. Plus Srbija ima 22,5% budućih prihoda.
4. Zašto ste DOS-ovci 2006. godine prodali zemljište na kome je bila zgrada Maršalata a niste to dali u zakup?
5. U okviru budućeg projekta na mestu Generalštaba biće i prvi Muzej žrtava agresije.
Na mestu gde je bio Maršalat (koji ste vi DOS-ovci takoreći poklonili Ambasadi SAD) - NEMA NIKAKVOG OBELEŽJA DA JE GAĐAN AMERIČKIM BOMBAMA!
6. I za kraj, nekadašnji gradonačelniče Đilasu, jel bio kvalitetan šampanj na polaganju kamena temeljca za buduću ambasadu SAD koji je ispijan na ruševinama Maršalata?
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)