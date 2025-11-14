6 TAČAKA LICEMERJA DOS-A - DSS-ovaca i DS-ovaca koji su predali bombardovani Maršalat ambasadi SAD!

NOVINAR i tviteraš Uroš Piper poručio je bivšim dosovcima da su licemerni kada napadaju projekat Generalštaba.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks (Tviter) napisao:

1. PRODALI ste zgradu Maršalata i zemljište od 4,2 hektara u najelitnijem delu Beograda američkoj Ambasadi za 13 miliona evra. 300 evra po kvadratu!

2. Prethodna stručna procena vrednosti zemljišta je bila 26 miliona evra. Ko je uzeo razliku od 13 miliona evra za sebe?

3. A danas vam smeta što Srbija daje u ZAKUP zemljište gde je bila zgrada Generalštaba i pri tom američki investitor ulaže 650 miliona evra. Plus Srbija ima 22,5% budućih prihoda.

4. Zašto ste DOS-ovci 2006. godine prodali zemljište na kome je bila zgrada Maršalata a niste to dali u zakup?

5. U okviru budućeg projekta na mestu Generalštaba biće i prvi Muzej žrtava agresije.

Na mestu gde je bio Maršalat (koji ste vi DOS-ovci takoreći poklonili Ambasadi SAD) - NEMA NIKAKVOG OBELEŽJA DA JE GAĐAN AMERIČKIM BOMBAMA!

6. I za kraj, nekadašnji gradonačelniče Đilasu, jel bio kvalitetan šampanj na polaganju kamena temeljca za buduću ambasadu SAD koji je ispijan na ruševinama Maršalata?

