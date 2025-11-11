VUČIĆ O IZJAVI FRANCUSKOG GENERALA: Kako ređam činjenice dolazim do toga da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji

"NAŠI ljudi misle da je sve prazna priča i da se rat ne znam gde događa", naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Nacionalnom dnevniku na Pink televiziji, a odgovarajući na pitanje o izjavi načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga, generala vazduhoplovstva Fabijena Mandona, koji je danas rekao da se ova zemlja priprema za rat sa Rusijom.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- To vidim kod svojih bliskih ljudi, kod svih koji su govorili da sam "drama kvin" i da će sve biti u redu. Svi su mi se smejali i govorili da imam svoj film. Ja nemam svoj film, ja mogu biti i ovakav i onakav, međutim činjenice volim da ređam, volim da pišem i radim. Kako ređam činjenice dolazim do toga da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji - tvrdi on.

Kaže da se plaši da su stvari otišle predaleko i podseća na bogatstvo koje će Nemci uložiti u vojsku.

- Uložiće 377 milijardi evra. To su četiri godišnja BDP Srbije. Svi to rade. Šta iz toga može da izađe? Samo sukob - upozorava Vučić.