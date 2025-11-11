ALEKSANDAR BOCAN-HARČENKO PODSEĆA NA POBEDU U I SVETSKOM RATU: Osnovni cilj Rusije bio je da zaštiti i da brani Srbiju

OBELEŽAVANjE Dana primirja izuzetno je važno i veoma aktuelno i za sadašnju situaciju, izjavio je Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko posle centralne državne ceremonije povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu kod Spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju.

Foto: D. Milovanović

- Da počnemo od ovog naziva, da odmah kažem, možda izražavajući i svoje lično mišljenje, ali ne volim taj naziv primirje, jer ustvari postoji mišljenje, da je tada stvoren osnov, temelj, ili bolje rečeno, pretpostavke za porast tenzija i novi rat - Drugi svetski rat - izjavio je Bocan-Harčenko za RT Balkan.

On je rekao da je što se tiče sećanja, pouka da, ako vodimo političke pregovore i dolazimo do nekog usaglašavanja i nekog ugovora, on mora da bude sveobuhvatan i mora uklanjati one bitne izvorne osnove rata i krize. Ambasador je istakao da se tu može napraviti spona i poređenje sa sadašnjom situacijom.

- Što se tiče Ukrajine i krize u Ukrajini, kada je u pitanju stav Rusije, traži se otklanjanje izvornih razloga krize i to je za nas najvažnije. Naravno, doći ćemo do ispunjavanja zadataka u kontekstu Specijalne vojne operacije - kazao je ambasador.

On je istakao ulogu Rusije u Prvom svetskom ratu.

- Rusija je ušla u rat, a osnovni cilj Rusije bio je da zaštiti i da brani Srbiju. Rusija je bila u najboljoj fazi ekonomskog i svakog razvoja i nije bilo ništa što bi tražila da dobije kao rezultat rata i sukoba. Osnovna briga je bila zaštita srpskog naroda, zato je car usvojio odluku i ruska vojska je ušla u rat - rekao je Aleksandar Bocan-Harčenko.

Ambasador je istakao da je, što se tiče Srbije, istorijska činjenica, da je kičma Austrougarske bila slomljena kao rezultat velike ofanzive generala Aleksandra Brusilova, podsećajući na slavni Brusilovski prodor ruskih trupa na Jugozapadnom frontu, koji mnogi istoričari smatraju prekretnicom Prvog svetskog rata, koji je Austrougarsku stavio na ivicu propasti i primorao Nemačku da prebaci značajne snage s francuskog Verdena na "Rusko ratište"

- Austrougarska je morala da povuče svoju vojsku, uključujući i odavde, da bi zaustavila prodor generala Brusilova. To je najvažniji događaj u istoriji ovog dela Prvog svetskog rata na Balkanu. Što se tiče uloge Rusije, ključna je bila odlučujuća uloga u borbama sa Turskom na Kavkazu i u regionu Crnog mora - podsetio je Aleksandar Bocan-Harčenko.