"SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ": Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Drakulić

NAKON što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata" - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, da "izvan novembra" odlože izložbu čije otvaranje je zakazano za 11. novembar, oglasio se predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.

- Mislim da je gradonačelnik sa svojim zahtevom pokušao da smiri situaciju s obzirom da određene neformalne i navijačke grupe su planirale određenu vrstu okupljanja ispred zgrade, pa i napad na samu zgradu. Mislim da je to bio pokušaj da se smiri situacija. Ono što je problematično jeste sam odnos prema srpskoj zajednici i zahtev da se programi koji isključivo organizuju pripadnici srpske zajednice odlože pod izgovorom da se radi o mesecu u kojem se obeležava sećanje, dok u Hrvatskom domu imamo večeras predstavu, stend ap komediju. Još uvek nismo doneli odluku da li ćemo izložbu odgodit - poručio je Drakulić.

Kako je dodao, ona će biti održana svakako.

- Da li ćemo je odgoditi procenićemo bezbednosnu situaciju. Ne bismo želeli da našu publiku i građane dovedemo u neugodnu situaiciju. Teško je sad imenovati pojedince, ali određene grupe već duži period vode takvu politiku i trebalo bi da se vratimo u neke prethodne godine kada je u Vukovaru najavljena mirnodopska Oluja - poručio je Drakulić.

To je, dodao je, ono što se sprovodi u ovom momentu, „zastrašivanjem i raznoraznim pretnjama navijačkih i neformalnih grupa, koje se kriju iza kapuljača i da kažu šta žele, da nađemo zajednički jezik, kako bismo živeli u miru, dostojanstveno“.

- Niko nije birao ko će stradati u Vukovaru. Stradali su i Srbi. To je mesec kada se sećamo žrtava i svih nevino postradalih u tom ratnom vihoru. Što se tiče ministarke kulture u Hrvatskoj zaista je nešto što je bilo nepotrebno i govorila je stvari koje nisu relevatne u ovakvoj situaciji. Radi se o izložbi koja govori o stradanju žena u Prvom svetskom ratu. Ona je govorila o finansiranju Republike Hrvatske i moglo se shvatiti da je program finansiran od strane Hrvatske, što nije tačno. Uprava za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu je finansirala ovaj projekat i mi smo zajedno sa Srpskim kulturnom centrom i konzulatom hteli da povodom Dana primirja kažemo kako je taj dan izuzetno važan jer je zaustavljen rat i stradali su civili. Ono što možemo reći da je pozitivno je reakcija premijera Plenkovića. Ono što je mnogo važnije je da se država odlučno suoči s problemima a to je rastući govor mržnje prema pripadnicima srpske zajednice. Danas smo mi u pitanju sutra će biti neko drugi. Nama je veoma važna podrška Ministarstva kulture Srbije, koja je izbalansirana, što je važno u komunikaciji - navodi Drakulić.

- Zahvaljujem se na podršci. Sačuvaćemo svoje dostojanstvo. Zajedničko veće opština je institucija koja je posebna ima posebne nadležnosti. I sam sam odbornik u Gradu Vukovaru i tako sam ušao u Skupštinu Zajedničkog veća opština. Mi radimo realizaciju različitih projekata, očuvanju obrazovanja. Nama je važno obrazovanje po modelu A, na ćiriličkom pismu i srpskom jeziku. Ono što smo nedavno realizovali je putovanje 1.382 mališana u Srbiju. Obišli smo Loznicu, Gučevo. Mališani su išli u Sremsku Mitrovicu, obišli Zasavicu. Cilj nam je da očuvamo naš identitet i da se naša deca ponose što su Srbi. Preko 350.000 evra smo uložili u sistem obrazovanja po modelu A, sveski sa znamenitim Srbima. Imamo dobru saradnju sa Pokrajinskom vladom i dobijamo značajna sredstva za kupovinu radnjh sveski. To nama mnogo znači. Imamo Srpski kulturni centar i Srpski dom. Zajedništvo pokazujemo i sa SPC. Organizujemo i predstave, imamo KUD. Ono što je naša želja jeste saradnja sa opštinama koja se nalaze u pograničnim području na teritoriji RS i predstavljanje našeg programa i da se ponose sa nama. Fondacija Sveta Petka koju je osnovala Eparhija Osečko-poljska i baranjska i naš vladika je pokazao inicijativu za samu fondaciju gde ćemo se svi truditi da pomognemo humanitarno i učenicima - podsetio je Dejan Drakulić.

