VUČIĆ POKAZAO LJUDSKOST, HRKA ODBILA POZIV ZA DIJALOG: Sad tvrdi da predsednik "nije nadležan"
DIJANA Hrka je prvo rekla da neće da se odazove na pozive Aleksandra Vučića zato što je nije lično zvao, a onda kada ju je lično pozvao, rekla je da je on nenadležan.
Međutim, postavlja se logično pitanje - ako je Vučić nenadležan, zašto ga onda stalno pominju, napadaju, nazivaju pogrdnim imenima?
S druge strane, Aleksandar Vučić je pokazao toplinu, ljudskost, razumevanje i ponovo uputio poziv za dijalog, kao što je to i mnogo puta ranije činio.
Preporučujemo
VUČIĆ RAZGOVARAO SA HRKOM
10. 11. 2025. u 10:22
LjILjANA SMAJLOVIĆ DOTUKLA BLOKADERE: Teško će podneti ovaj šamar realnosti (VIDEO)
09. 11. 2025. u 11:03
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)