Politika

VUČIĆ POKAZAO LJUDSKOST, HRKA ODBILA POZIV ZA DIJALOG: Sad tvrdi da predsednik "nije nadležan"

Novosti online

10. 11. 2025. u 16:50

DIJANA Hrka je prvo rekla da neće da se odazove na pozive Aleksandra Vučića zato što je nije lično zvao, a onda kada ju je lično pozvao, rekla je da je on nenadležan.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

Međutim, postavlja se logično pitanje - ako je Vučić nenadležan, zašto ga onda stalno pominju, napadaju, nazivaju pogrdnim imenima?

S druge strane, Aleksandar Vučić je pokazao toplinu, ljudskost, razumevanje i ponovo uputio poziv za dijalog, kao što je to i mnogo puta ranije činio.

