VUČIĆ REAGOVAO NA SNIMAK DIJANE HRKE NA KOM PEVA POGRDNU PESMU: Još jednom pozivam na dijalog

05. 11. 2025. u 19:41

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na snimak na kojem se vidi kako Dijana Hrka peva pogrdnu pesmu upućenu njemu.

ВУЧИЋ РЕАГОВАО НА СНИМАК ДИЈАНЕ ХРКЕ НА КОМ ПЕВА ПОГРДНУ ПЕСМУ: Још једном позивам на дијалог

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

-Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - navodi se u objavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

