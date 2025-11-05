OBRATIO SE VUČIĆ: Molim sve za mir. Ovo je njihov poslednji pokušaj da na račun emocija prema majci izazovu krvoproliće u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gobratio se za Informer televiziju o udarnim političkim temama.

- Mislim da ljudi dobro razumeju šta je to što se događa. Znam da ljudi koji dolaze danas dolaze da pozdrave momke sa KiM koji dolaze na veliki skup u Novom Sadu.

- Drugo, ti ljudi koji su Pionirskom parku tu su 8-9 meseci. Nikada nikog nisu dirali, napali, vređali, ili upucali. Neki drugi su došli da bi ih provocirali. Napali su ih prvo upucavanjem, a zatim i fizički palicama, kamenicama... Nikoga oni nisu napali.

- Ono što molim organizatore, jer ne učestvujem u tom skupu, da one koji dočekuju Srbe sa KiM. Jednako pravo oni imaju kao i oni koji su dočekivali ljude Sulejmana Ugljanina. To nije skup podrške meni, to je skup podrške našem narodu, politici mira stabilnosti, drugačijoj politici od one koju zahtevaju blokaderi.

- Mi moramo da se razlikujemo od onih koji svakoga dana žele krvoproliće i sukobe. Ne samo da ne sme da bude ružne reči o gospođi Hrki, već ni o kome drugom. Mi ne smemo da budemo kao oni. Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje. Moja molba je da prekine štrajk glađu jer to smatram veoma važnim i za njem život, i stanje u društvu, kao što to molim i Mrdića i veterane.

- Taj skup, kad god bude danas, ne sme da bude skup protiv bilo koga. Mora da bude skup podrške srpskom narodu sa KiM, zahvalnost momcima koji treći put dolaze pešice za Beograd, a produžiće do Novog Sada.

- Mi moramo da se izborimo za pristojnu i normalnu Srbiju.

- Noćne vesti sam gledao na RTS, baš taj čovek je to uređivao. Baš taj čovek je urednik vesti na RTS, čovke okoji želi smrt deci i većini građana Srbije. Bio sam šokiran tom izjavom, ali sam tada rekao da te vesti nisu vesti ,već jeziva propaganda u korist blokadera, ali to nisam video nekad ni na N1. To je slika i prilika dobrog dela RTS-a i u šta se pretvorilo sve to. Nije slučajno što smo držali skupove ispred RTS-a. Ali da vi pretite mnečijoj decu i proklinjete nečiju decu i kažete "Dabogda vam deca obolela od raka", ja mislim da je nemoguće reći za tu osobu da je normalna, a kamoli da radi na javnom mestu i učestvuje u javnom diskursu.

- Molim ljude koji će da se okupe danas, mirno uz poštovanje političkim protivnicima, to su naša braća i sestre. Neki suviše gledaju manipulatore . Mi moramo da pokažemo zrelost i pristojnost, ovo je moj vapaj prema toj strani, većinskoj strani da pokaže odgovornost.

- Nemojte stalno da pretite, kada su napadali Pionirski park, bilo ih je 3 puta manje. Srećom pa postoji ozbiljnost kod ljudi koji ne žele sukobe.

- Samo mirno i polako, da mi pripremimo poruke za skup u Novom Sadu. A da oni pevaju Makarenu i ćacije, a onda nam kažu da je strašnije da mi puštamo patriotske pesme Vidovdan i Tamo daleko. Ovo je njihov poslednji pokušaj da na raučn emocija prema majci nešto izazovu, krvoproliće u Srbiji. Što bolje to razumemo, mi moramo da budemo mirniji, dostojanstveniji i da pokažemo razumevanje i da pružamo ruku prema drugoj strani.

- Ako mogu vas da zamolim, nemojte da pratite gospođu Hrku do poslastičarnice i da je slikate i da govorite ne direktno, već posredno, da je jela ili nije jela, da vam kažem, voleo bih da jeste ali mislim da to nije fer i nije važno. Dovoljno je to što najveći deo dana provodi ispod šatora, sad im se ti šatori dopadaju, dok su im bili užasni do pre četiri dana. Sve je kod njih licemerje. Nema potrebe za tim. Doći će vreme kada ćemo svi da razgovaramo na racionalnom nivou.

- Ne sme gospođa Hrka da bude bilo čija tema, tema su oni koji bi da izazovu sukobe u Srbiji.

O napadu na profesora:

- To je za mene poražavajuće kao predsednika. Strašno je kad posetite Bogdanovića i vidite kako se troje dece oseća. Najteža je bila situacija za mene ono što sam gledao u Nišu, to je jezivo ponižavajuće bilo. Kada su ih pratil ii gađali, legendarnog doktora Jerkana, kada su onu devojku počupali za kosu i udarili, to su bile jezive scene. Ta scena sa profesorom me podsetila za to, da neki mladi čovek šutira u zadnjicu starijeg čoveka. I da svi stoje i ćute i da učestvuju u hajci protiv jednog čoveka. Toliko sam se jadno osećao, vratio sam se sa puta, trudio sam se da predstavljam dostojanstveno Srbiju, odna se vratite i pitate se da li je moguće da oni misle da na taj način mogu da rešavaju probleme i da pobede. Misle da se to nekome u narodu dopada i da je to rešnje za bilo šta? Što slabije stoje, biće nervozniji.

- Ja neću da pričam o napadima na moju porodicu, jer su njima potrebni lažni razlozi da tobože budu šokirani, usplahireni. Njima su potrebni Lajbnicovi dovoljni razlozi da lažima ubede sebe u ispravnost stavova. Kada pogledate rezultat nasilje sprovode samo oni, nikada se argumentima nisu koristili. Moja majka mi nije majka, moj otac nije otac, nego je ona tobože albanska prostitutka... Nije njima porodica svetinja, kod njih je sve laž, ne interesuje njih ni Dijana Hrka, ni porodica, ali mi moramo da se ponašamo drugačije, mi moramo da napravimo tu razliku.

- Zapušen je mozak onima koji prate šolakove medije. Jeste videli tekst koji su napravili "Majka hrabrost". Svojim neznanjem su Dijanu Hrku predstavili kao moralnu ništariju. Pričate o ljudima koji ništa ne znaju i misle da svojim neznanjem mogu da upravljaju zemljom.

- Molim još jednom Uglješu Mrdića da prekine štrajk glađu. Znam i mislim mnogo gore od njega o pojedinim nosiocima tužilačkih i pravosudnih funkcija. Neće njegov štrajk to promeniti, niti će neki ljudi postati savesniji i pošteniji i manje blokaderi. Isti je slučaj sa Hrkom, neće biti nikakve revolucije ni stotine i hiljade mrtvih, niti bilo šta drugo o čemu maštaju drugi ljudi. Dajte da sačuvamo zdravlje jedne žene.

O NIS-u:

- Više rade Rusi nego mi, ali kako čujem rade. Oni traže partnera, i ja sam srećan što su na ozbiljan način shvatili situaciju. Mi moramo biti saglasni sa njima i sa bilo kim sa kime naprave dogovor.