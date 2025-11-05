Politika

BLOKADERI NASILNICI NAPALI UGLEDNOG PROFESORA MILANA RISTANOVIĆA: Šutirali ga i vređali (VIDEO)

В.Н.

05. 11. 2025. u 10:44

BLOKADERI nasilnici sinoć su Ispred Narodne skupštine šutirali i vređali uglednog profesora Mašinskog fakulteta Milana Ristanovića.

БЛОКАДЕРИ НАСИЛНИЦИ НАПАЛИ УГЛЕДНОГ ПРОФЕСОРА МИЛАНА РИСТАНОВИЋА: Шутирали га и вређали (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Informer

Time su ponovo pokazali svoju nasilnu stranu - da im je nasilje i pogan rečnik jedina strategija.

Profesor Ristanović se kretao iz pravca Pionirskog parka kada je jedan od blokadera iskoristio priliku za napad šutnuvši ga u leđa.

Blokaderi su za Ristanovićem sve vreme uzvikivali najgore uvrede, nazivajući ga majmunom, šiptarom i drugim pogrdnim imenima.

Inače Milan Ristanović je ugledni profesor Mašinskog fakulteta, koji iza sebe ima niz uspeha i radova. Između ostalog osnivač je Laboratorije za industrijsku automatiku i Laboratorije za inteligentne zgrade. Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova, 4 udžbenika i preko 50 realizovanih projekata sistema automatskog upravljanja u zemlji i inostranstvu. Mentor je 85 master radova.

E takvog čoveka su nasilnici blokaderi sinoć napali. Pogledajte snimak:

(Informer)

