BLOKADERI NASILNICI NAPALI UGLEDNOG PROFESORA MILANA RISTANOVIĆA: Šutirali ga i vređali (VIDEO)
BLOKADERI nasilnici sinoć su Ispred Narodne skupštine šutirali i vređali uglednog profesora Mašinskog fakulteta Milana Ristanovića.
Time su ponovo pokazali svoju nasilnu stranu - da im je nasilje i pogan rečnik jedina strategija.
Profesor Ristanović se kretao iz pravca Pionirskog parka kada je jedan od blokadera iskoristio priliku za napad šutnuvši ga u leđa.
Blokaderi su za Ristanovićem sve vreme uzvikivali najgore uvrede, nazivajući ga majmunom, šiptarom i drugim pogrdnim imenima.
Inače Milan Ristanović je ugledni profesor Mašinskog fakulteta, koji iza sebe ima niz uspeha i radova. Između ostalog osnivač je Laboratorije za industrijsku automatiku i Laboratorije za inteligentne zgrade. Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova, 4 udžbenika i preko 50 realizovanih projekata sistema automatskog upravljanja u zemlji i inostranstvu. Mentor je 85 master radova.
E takvog čoveka su nasilnici blokaderi sinoć napali. Pogledajte snimak:
(Informer)
