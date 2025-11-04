TOK NAPADA PREDSEDNIKA DRŽAVE - ali uporno krije ko je izuzeo ljude koji su potpisali da je nadstrešnica bezbedna

SPECIJALNO tužilaštvo za organizovani kriminal već četiri meseca nije dalo adekvatan odgovor na pitanje medija u kakvim korelacijama su šef ovog tužilaštva Mladen Nenadić i Nebojša Bojović i Milutin Milošević.

Mladen Nenadić / Foto Tanjug

Naime, dvojica ključnih aktera koji su garantovali bezbednost nadstrešnice u Novom Sadu,a koja se srušila i usmrtila 16 osoba dok je jedna osoba teško povređena, u potpunosti su izuzeti iz istrage koju vodi Mladen Nenadić.

Nakon što se u javnosti pojavila fotografija Nenadića u društvu Miloševića i Bojovića, brojni novinari su pokušali da postave pitanje i ukažu na očigledan sukob interesa, ali jedini odgovor koji je došao iz tužilaštva za organizovani kriminal bio je da su takva pitanja "pritisak koji se vrši na tužilaštvo".

Istovremeno, nakon što je predsednik Republike Aleksandar Vučić u emisiji „Ćirilica“ kritikovao rad tužilaca u predmetu „Generalštab“ i nazvao pojedine procese „izmišljenim“, Tužilaštvo za organizovani kriminal izdalo je opširno saopštenje u kom je predsednika optužilo za „prekoračenje ovlašćenja“ i „pokušaj nedozvoljenog uticaja na rad tužilaštva“.

-Ovakvim nedopustivim izjavama predsednika Republike, kojima se nosioci pravosudnih funkcija omalovažavaju i blate, pored nastojanja da se u javnosti stvori slika nezakonitog postupanja i atmosfera linča, direktno se vrši opstrukcija pravde kojom se urušava ustavni i pravni poredak i vladavina prava, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Umesto da, u skladu sa zakonom, eventualni „pritisak“ prijave Visokom savetu tužilaštva i Povereniku , što im je institucionalna obaveza, TOK samostalno izlazi sa politički obojenim saopštenjem kojim faktički priznaje da se otcepilo od sopstvene države.

Pravni stručnjaci ističu da je ovakvo saopštenje TOK krajnje licemerno jer upravo Mladen Nenadić već dvanaest meseci opstruiše istragu povodom pada nadstrešnice, manipuliše informacijama, a ustav i vladavinu prava tumaču onako kako mu naredi Zagorka Dolovac.

Mediji su već pisali o brojnim istragama koje je vodio Nenadić, a koje su išle kontrolisanim tokom, da bi na kraju bile gurnute u fioku dok javnost u potpunosti ne zaboravi na njih. Afere poput „EPS“ , kao i činjenica da nijedan veliki slučaj u njegovom mandatu nije priveden kraju, pa čak i hapšenje kriminalne grupe Belivuka, koje mu se sada pripisuje kao najveći uspeh u karijeri, nije rezultat njegovog rada, već pritiska iz Evropske unije nakon dostavljanja „Skaj“ komunikacija. Da je izostao taj zahtev koji je došao spolja, Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal bi, po svoj prilici, i taj slučaj gurnulo pod tepih, kao što je to učinilo sa većinom drugih.

Najbolji primer odugovlačenja TOK-a je slučaj EPS. Iako je reč o jednoj od najvećih afera u zemlji, tužilaštvo se skoro dve godine proglašavalo nenadležnim. Tek nakon što je Više javno tužilaštvo privelo Milorada Grčića i Aleksandra Papića, Zagorka Dolovac hitno prebacuje predmet u TOK, pod kontrolu Mladena Nenadića. Od tog trenutka, slučaj praktično nestaje iz javnosti.

Iako je rad Mladena Nenadića obeležen selektivnim istragama i nereagovanjem na ključne slučajeve, prozapadni mediji od njega uporno prave „heroja nezavisnog pravosuđa“, posebno nakon hapšenja bivših ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, hapšenja za koja je sam predsednik Vučić potvrdio da su naređena iz Brisela.

Isti narativ se koristi i u slučaju „Generalštab“, svakako ne zbog brige za nasleđe i srpsku istoriju, nego kao očigledno sredstvo političkog pritiska na Srbiju po nalogu EU.