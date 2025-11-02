NOVI DOKAZI DIVLJANJA BLOKADERA: Napad pirotehnikom na Ćacilend (VIDEO)

MINISTAR za javna ulaganja Darko Glišić večeras je u Ljigu dočekao Srbe sa Kosova i Metohije koji već peti dan pešače ka Novom Sadu kako bi se priključili velikom narodnom skupu protiv blokada. Sa njima rame uz rame pešače i sunarodnici iz Kraljeva, Milanovca, Raške, Lučana kako bi zajedno poslali poruku sloge i jedinstva.