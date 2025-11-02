Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić danas obilazi gradilište Nacionalnog stadiona u okviru Ekspo projekta

В.Н.

02. 11. 2025. u 07:23

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas gradilište Nacionalnog stadiona u okviru Ekspo projekta.

ТАЧНО У 10 ЧАСОВА: Вучић данас обилази градилиште Националног стадиона у оквиру Експо пројекта

Foto: Tanjug/Novosti

Vučić će gradilište obići u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima.  

Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik. 

Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine. 

U okviru stadiona biće šoping centar, fudbalska akademija, a planiran je i muzej FS Srbije.

Stadion je planiran kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.

Predsednik Srbije Vučić izjavio je ranije da će Nacionalni stadion biti izgrađen do 1. maja 2027. godine i istakao da će to biti lepo sportsko zdanje, najlepši u regionu i jedan od najlepših u Evropi.

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je u petak da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

Pored Nacionalnog stadiona, gradi se i Ekspo kompleks, koji obuhvata 1.500 stanova, sedam sajamskih hala za zemlje učesnice tokom trajanja međunarodne izložbe Ekspo, zona najboljih praksi u kojoj će se nalaziti firme, korporacije i druge institucije. 
Pored toga gradi se i sva prateća ingrastrukutra, saobraćajnice, pruga Zemun polje - Ekspo kompleks,  vodovodno-kanalizacione, elektromreže i toplotni sistem.

(Tanjug)
 

