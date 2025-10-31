PEŠACI SA KOSOVA I METOHIJE STIGLI U MRČAJEVCE: Meštani im izneli osveženje, a tradicionalno ih je dočekala i baka Rada (FOTO)
SRBI sa Kosova koji treći dan pešače ka Novom Sadu nastavili su jutros svoj put iz Kraljeva, uz podršku meštana okolnih sela koji su im se priključili. Oni su stigli u Mrčajevce, a na putu od Kraljeva do Preljine pozdravljali su ih lokalni meštani, a mnogi su izneli osveženje za heroje sa Kosova.
Među njima je bila i baka Rada (67) iz sela Ostra. Ona je izgrlila pešake sa KiM, a zanimljivo je da ih je ona dočekala i tokom prošlog pešačenja u aprilu ove godine pa nije želela da propusti ni ovu priliku da ih podrži i slika se sa njima.
Uprkos napornom putu i višednevnom pešačenju, grupa hrabrim koracima ide napred kako bi na vreme stigla na skup u Novi Sad i pružila podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji. Na putu ka Mrčajevcima, u naselju Katrga, dočekali su ih domaćini sa sveženjem. Oni su nosili srpske zastave i transparente podrške.
- Puno mi je srce kada vidim ovu mladost koja voli svoju zemlju i spremna je da se usudi na ovakav podvig kako bi pokazali svima kako se voli svoja država - rekao je jedan od meštana koji s ponosom posmatra heroje s Kosova, kako ih i sam naziva.
Grupa Srba sa KiM nastavila je potom svoj put ka Preljini.
Grupa od 60 Srba je u sredu krenula iz Rudnice na put, a među pešacima su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Štrpca i sa severa Kosova – Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka.
Oni će do cilja pešice preći više od 315 kilometara, kako bi svojim gestom pokazali koliko vole svoju državu Srbiju, a sa sobom ponosno nose transparente podrške predsedniku Vučiću i državi Srbiji i srpske trobojke.
BONUS VIDEO:
2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu
