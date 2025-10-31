Politika

PEŠACI SA KOSOVA I METOHIJE STIGLI U MRČAJEVCE: Meštani im izneli osveženje, a tradicionalno ih je dočekala i baka Rada (FOTO)

31. 10. 2025. u 14:46

SRBI sa Kosova koji treći dan pešače ka Novom Sadu nastavili su jutros svoj put iz Kraljeva, uz podršku meštana okolnih sela koji su im se priključili. Oni su stigli u Mrčajevce, a na putu od Kraljeva do Preljine pozdravljali su ih lokalni meštani, a mnogi su izneli osveženje za heroje sa Kosova.

Među njima je bila i baka Rada (67) iz sela Ostra. Ona je izgrlila pešake sa KiM, a zanimljivo je da ih je ona dočekala i tokom prošlog pešačenja u aprilu ove godine pa nije želela da propusti ni ovu priliku da ih podrži i slika se sa njima.

Uprkos napornom putu i višednevnom pešačenju, grupa hrabrim koracima ide napred kako bi na vreme stigla na skup u Novi Sad i pružila podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji. Na putu ka Mrčajevcima, u naselju Katrga, dočekali su ih domaćini sa sveženjem. Oni su nosili srpske zastave i transparente podrške.

- Puno mi je srce kada vidim ovu mladost koja voli svoju zemlju i spremna je da se usudi na ovakav podvig kako bi pokazali svima kako se voli svoja država - rekao je jedan od meštana koji s ponosom posmatra heroje s Kosova, kako ih i sam naziva.

Grupa Srba sa KiM nastavila je potom svoj put ka Preljini. 

Grupa od 60 Srba je u sredu krenula iz Rudnice na put, a među pešacima su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Štrpca i sa severa Kosova – Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka.

Oni će do cilja pešice preći više od 315 kilometara, kako bi svojim gestom pokazali koliko vole svoju državu Srbiju, a sa sobom ponosno nose transparente podrške predsedniku Vučiću i državi Srbiji i srpske trobojke.

