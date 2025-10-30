Politika

"SRBIJA I SLOVAČKA PRIJATELJSKE ZEMLJE" Vučić sa Pelegrinijem: Posebno zahvalan na podršci našem teritorijalnom integritetu

В. Н.

30. 10. 2025. u 11:10

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem tokom 43. zasedanja Generalne konferencije UNESKO-a.

СРБИЈА И СЛОВАЧКА ПРИЈАТЕЉСКЕ ЗЕМЉЕ Вучић са Пелегринијем: Посебно захвалан на подршци нашем територијалном интегритету

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Pelegrinijem u Samarkandu. Pred tema kao što su nove tehnologije, obrazovanje i kulturno nasleđe, koje dominiraju na ovogodišnjoj Generalnoj konferenciji, razmenili smo mišljenja i o daljem jačanju ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Slovačke, sa posebnim akcentom na saradnju u oblasti energetike, ekonomskog razvoja i zajedničkog doprinosa stabilnosti i prosperitetu regiona. Razgovarali smo i o položaju slovačke manjine u Srbiji i doprinosu koji ona daje odnosima dveju zemalja.

Posebno zahvalan Slovačkoj na principijelnoj i kontinuiranoj podršci našem teritorijalnom integritetu i evropskom putu. Naglasio sam važnost međusobnog poverenja i saradnje u suočavanju sa savremenim izazovima, kako u regionu, tako i na globalnom nivou, kao i potrebu da kroz zajedničke inicijative doprinesemo boljem životu građana obe zemlje.

Srbija i Slovačka su prijateljske zemlje koje povezuje iskreno razumevanje i zajednička vizija mira, napretka i stabilnosti u Evropi. Uveren sam da će današnji razgovor dodatno osnažiti to partnerstvo i otvoriti nove mogućnosti za buduće projekte od obostranog interesa. Iskoristio sam ovu priliku i da pozovem predsednika Pelegrinija da poseti Srbiju, što je on prihvatio - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (18)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja