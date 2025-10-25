FUNKCIJU NAPUSTIO, TITULU ZADRŽAO: Boris Majlat nastavio da se lažno predstavlja kao šef VTK

IAKO je pre izvesnog vremena podneo ostavku na mesto šefa posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, Boris Majlat, ali i oni koji stoje iza njega, nastavljaju da obmanjuju javnost, lažnim predstavljanjem kao da tu funkciju i dalje obavlja.

Foto: Novosti

Juče je u okviru Pravosudne akademije održano predavanje pod nazivom „Digitalna forenzika“, gde je Majlat zvanično predstavljen kao „rukovodilac Odeljenja za visokotehnološki kriminal u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu“. Na taj način je, po ko zna koji put, obmanuta i stručna i šira javnost, jer se isti naslov pojavljuje i na sajtu Akademije.

Foto: Novosti

Da to nije prvi put, pokazuje i nedavna strukovna konferencija Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku, gde je u zvaničnoj agendi i protokolu takođe bio naveden kao šef VTK.

Foto: Novosti

Majlat je ostavku podneo radi kandidature za člana Visokog saveta tužilaštva, njega je kao kandidata predložilo Više javno tužilaštvo u Šapcu, gde je proveo jedva deset radnih dana, ali sasvim dovoljno da od kolega, koje ga po prvi put u životu vide, dobije podršku.

Možda propust deluje kao sitnica, ali u momentu u kojem se sve dešava, on je samo još jedan indikator da se tužilačkim sistemom upravlja neozbiljno, a ponekad i namerno manipulativno.