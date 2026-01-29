FUDBALERI Crvene zvezde grupnu fazu Lige Evrope igraju protiv Selte. Meč uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Ataimages

ZVEZDA - SELTA (poluvreme) 0:0

69' Alvarez izlazi iz igre, a ulazi Saragosa.

68' Iz teške situacije probao je Marko Arnautović, nimalo blizu gola. Zasmetao mu je pri udarcu Lopez.

67' Pritiska Zvezda, uneo je Nemanja Radonjić na levom boku novu energiju.

60' Aleksandar Katai ustupa mesto Nemanji Radonjiću, a menjaju i gosti. U Igru je ušao Lopez, zamenio ga je

50' Adem Avdić je na terenu zamenio Tikzijana koji se požalio na povredu.

49' AU, KAKAV PROMAŠAJ SELTE! Neverovatno, Borha Iglesijas je još jednom bio u prilici. Rueda je prošao Tikzijana, dodao do Borhe Iglesijasa, a on nespretno šalje loptu kraj praznog gola!

46' Krenulo je drugo poluvreme. Vasilije Kostov ustupio je mesto Vladimiru Lučiću.

KRAJ POLUVREMENA

45' Alvarez je probao da dođe do lopte, ispred njega u petercu to je učinio Mateus.

42' Sada zbog starta žuti karton dobija Rade Krunić...

40' Pripretio je sada Kostov, probao po desnoj strani, samo aut, iako je štoper Španaca koristio dve ruke u toj situaciji, međutim ne reaguje na to sudija.

PROČITAJTE JOŠ: ZVEZDA MILIMTERI DELILI OD VOĐSTVA Pogledajte za koliko je Arnautović bio u ofsajdu (FOTO)

FOTO: Ataimages

35' Zbog prigovora je Roman dobio žuti karton, prva javna opomena na meču.

28' Prvo Borha Iglesijas pogađa stativu, lako je ispipao Tikzijan, potom Moriba šutira na odbitak, čeka se VAR soba još jednom. Nema penala, srećom po domaćina.

22' Katai je pokušao u petercu da bude opasan, međutim nije uspeo ništa da uradi. Gol-aut.

Navijači Selte razvili su transparent podrške Srbiji, a više o tome pročitajte u posebnom tekstu.

18' GOL, ZVEZDA! Katai sjajno proigrava, Arnautović sjajno primio loptu, lobovao Radua, ponovo se gleda VAR. Ponovo je poništen.

13' Borha Iglesijas je imao sjajnu šansu nakon greške Rodrigaa, srećom budan je bio Mateus koji je zaustavio njegov pokušaj.

FOTO: ATA Images

9' PONIŠTEN GOL, ZVEZDA! Arnautović na asistenciju Kataija! Ipak ništa, Katai je oborio protivnika, nakon VAR snimka poništen je gol

5' Prvi pokušaj, Elšnik je proigrao nakon prekida iz daljine, Rodrigao zahvatio loptu glavom, brani Radu.

4' Crvena zvezda napada, Elšnik je probao da proigra Kostova, od opasne situacije ostalo je ništa.

1'meč na "Marakani je počeo. Selta napada u plavim dresovima.

19.50 - Dejan Stanković odabrao je tim za Seltu.

ZVEZDA: Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković - Tiknizijan - Kostov, Elšnik, Krunić Stanković - Katai, Arnautović.

Na klupi su: Glazer, Guteša, Bađo, Milson, Bruno Duarte, Leković, Lučić, Zarić, Gudelj, Radonjić, Avdić.

Španci će nastupiti u sledećem sastavu:

SELTA: Radu - Alonso, Lago, Havi Rodrigez - Kariera, Moriba, Roman, Rueda - Alvarez, Borha Iglesijas Aspas.

Priliku će sa klupe čekati:

Viljar, Mingueza, Jutgla, Servi, Saragosa, Pablo Duran, Ristić, DOmingez, Fer Lopez, Hugo Bursio, Andreas Antonon.

19.48 - Zvezda je pred Seltu našla i pojačanje, a novajlija bi Dejanu Stankoviću na raspolaganje trebalo da se stavi u narednim danima.

UOČI MEČA

Zvezda je prethodne nedelje protiv Malmea izborila plasman u plej-of Lige Evrope i ispunila cilj zacrtan nakon ispadanja iz kvalifikacija u Ligi šampiona.

Crveno-beli nisu dobro počeli takmičenje u drugom rangu evropskog fudbala, ali su serijom pobeda uspeli da značajno poprave svoju poziciju na tabeli.

Sada su u prilici i da direktno prođu u osminu finala, ali će im osim trijumfa protiv španskog tima biti neophodno i da se poklope rezultati drugih ekipa.

Selta ima bod manje od srpskog predstavnika i značajno manje šanse da uđe među prvih osam, ali to ne znači da će spustiti gard u Beogradu.

Zvezda bi takođe trebalo da dobije veliku podršku sa tribina, s obzirom na to da je ponovo izborila evropsko proleće i vratila veru navijačima u nove uspehe.

Minimalac u Malmeu

Zvezda je golom Vasilija Kostova u 16. minutu pobedila Malme i zabeležila četvrti trijumf u nizu, a svi mečevi u toj seriji su završeni identičnim rezultatom (1:0).

Na Zvezdinim mečevima je do sada viđeno 11 golova, što je samo jedan više od minimuma koji održava Viktorija iz Plzenja.

Forma Selte

Selta je igrala veoma promenjivo u dosadašnjem delu sezone, ali je za razliku od Zvezde, na njenim mečevima palo čak 24 gola.

U prvom kolu su poraženi od Štutgarta, da bi zatim vezali tri pobede protiv PAOK-a, Nice i Dinamo Zagreba.

Usledili su neuspesi protiv Ludogoreca i Bolonje, da bi trijumfom u susretu sa Lilom prethodne nedelje tim iz Viga osigurao plasman u plej-of.

Najveće ime u sastavu Klaudija Giraldeza, a ujedno i simbol kluba, jeste Jago Aspas, vremešni napadač koji ima status božanstva u Vigu.

Tu su i nekadašnji fudbaler Zvezde Mihailo Ristić, neugodni Brajan Saragosa i iskusni Borha Iglesijas.

Dobra stvar za crveno-bele je što će zbog kartona meč propustiti švedski napadač Vilijot Svedberg.

Međusobni susreti

Zvezda i Selta su do sada odigrale samo dve utakmice, obe u okviru druge runde Kupa Uefa 2000. godine.

U prvom susretu koji je odigran u Beogradu, Zvezdin tim predvođen Slavoljubom Muslinom je slavio minimalnim rezultatom.

Jedini strelac bio je Goran Drulić, koji je kasnije četiri sezone nastupao u Španiji za Saragosu.

Revanš je pak bio mnogo interesantniji. Zvezda je imala prednost od 2:1 u prvom poluvremenu golovima Drulića, ali je Selta u drugom poluvremenu napravila veliki preokret.

Postigli su domaći još četiri pogotka i rešili pitanje pobednika, da bi Drulić u 90. minutu kompletirao het-trik i ublažio poraz.

Kalkulacije

Kako bi se Zvezda direktno plasirala u osminu finala i preskočiča dvomeč u plej-ofu, potrebno je da pre svega savlada Seltu.

Bez tri boda na "Marakani", izabranici Dejana Stankovića nemaju čemu da se nadaju, te će prvo sami morati da završe svoj deo posla.

Ukoliko trijumfuju, postoji nekoliko scenarija koji bi im išli na ruku i uveli ih među najboljih osam.

Potrebno je da se ostvare tri od narednih pet mogućih uslova kako bi Zvezda stigla do velikog rezultata.

Da Porto ne pobedi Rendžers, da Ferencvaroš izgubi od Notingem foresta, da Betis ne pobedi Fejnord, da Roma izgubi od Panatinaikosa i da Genk ne pobedi Malme.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“