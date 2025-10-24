MALI NIKEZIĆU: Izgradili smo 608 km srpskih puteva od 2013, spremni čekamo sledeću laž i nastavljamo da radimo i gradimo

MINISTAR finansija Siniša Mali poručio je Đilasovom "ekonomisti" Dušanu Nikeziću da je ponovo izmislio novu laž i besmislicu.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Gospodine Nikeziću,

Vidim da ste od svog šefa Dragana Đilasa dobili domaći zadatak da svakog dana smislite novu laž i besmislicu, koja nema veze sa realnošću.

Kada govorite o kineskim putevima, kineskim mašinama i kineskom dugu, zaboravljate jednu ključnu stvar - to su srpski putevi. To su putevi kojima se svakodnevno voze građani Srbije, kojima naši ljudi brže stižu do posla, do svojih porodica, prijatelja, do škola. To su putevi koji povezuju našu zemlju, koji ostaju generacijama iza nas i koji doprinose rastu našeg BDP-a, privlačenju investitora i boljem kvalitetu života građana.

To sve dodatno pokreće i jača našu ekonomiju. Ali ne znate vi šta je jaka ekonomija, ne znate vi ni šta je novi put, nova bolnica, nova škola. Vi znate samo kako što više para da strpate u sopstvene džepove, kako da pokradete narod, kako biste vi i vaš šef Dragan Đilas živeli bolje. I zato nemojte da delite lekcije nama koji radimo i gradimo.

Vidim da ne možete da prihvatite činjenicu da je za vreme Aleksandra Vučića, od 2013. godine pa do danas, izgrađeno 608,7 kilometara auto-puta. Ne možete jer znate da je za vreme vaše vlasti preko pola miliona ljudi ostalo bez posla, fabrike su zatvarane, država je srljala u bankrot, dok je vaš šef Dragan Đilas zaradio 619 miliona evra.

Samo od početka godine otvoreno je 57,3 kilometra auto-puteva, a do kraja godine je planirano da bude otvoreno 14 km Moravskog koridora, kao i 26,5 km Dunavskog koridora. To je ukupno još 40,5 km novih autoputeva do kraja 2025, a to dalje znači da će ukupno u ovoj godini biti otvoreno 97,8 km auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Inače, mi u Srbiji trenutno imamo deset auto-puteva i brzih saobraćajnica u izgradnji.

Do kraja 2027. godine, planiran je završetak još 195,27 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. Istovremeno, do kraja 2027. godine biće izgrađeno 273,12 km pruga i rekonstruisano još 110 km.

Po pravilu u finansijama, svaki dugoročni projekat, kao što je auto-put, se gradi od dugoročnih izvora finansiranja, odnosno od kredita. Nije mi teško da vas i to naučim.

Naš javni dug je pod kontrolom i iznosi 43,1% BDP-a, što je daleko ispod nivoa Mastrihta, ali i značajno ispod proseka Evrozone koji je oko 88% BDP-a. Takođe, na računu budžeta imamo 467 milijardi dinara, dakle apsolutno smo likvidni, za razliku od vas, koji ste nam ostavili bankrot, toliki da nismo imali ni za isplatu plata i penzija. Ako govorimo o BDP-u, pa on je danas u apsolutnom iznosu čak tri puta veći nego u vaše vreme. A udeo javnog duga u BDP-u nam je manji. Dakle, čistom matematikom dolazimo do toga da su vam makroekonomski pokazatelji bili loši, računi države prazni, a vaši lični računi puni.

Spremni čekamo sledeću laž i nastavljamo da radimo i gradimo.