OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Dugoročna prognoza meteorologa Ivana Ristića ukazuje da bi 2026. godina mogla bi da bude jedna od najdinamičnijih

NAKON ledenog talasa koji je danima Srbiju držao na temperaturama oko i ispod nule, nova predviđanja meteorologa za 2026. godinu mnogima se neće dopasti. Dugoročna prognoza meteorologa Ivana Ristića ukazuje da bi 2026. godina mogla bi da bude jedna od najdinamičnijih kada je reč o vremenskim prilikama.

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Od naglih otopljenja već krajem zime, preko nestabilnog i promenljivog proleća, do izuzetno toplog leta koje bi moglo biti obeleženo čestim toplotnim talasima, obilnim pljuskovima i povećanim rizikom od snažnih oluja - drugim rečima čeka nas pravi vremenski rolerkoster.

Prema najavama Ivana Ristića, iako će februar u većem delu meseca zadržati zimski karakter, njegov kraj mogao bi da donese naglo otopljenje.

- Tada bi temperatura mogla da skoči za oko 15 stepeni - otkriva meteorolog u dugoročnoj prognozi.

Sa dolaskom proleća temperatura osetnije raste

Prvi prolećni mesec, mart, obeležiće česte oscilacije, smenjivaće se oblačni periodi sa kišom, susnežicom i snegom, ali i kraći stabilniji intervali sa toplijim vremenom.

- Sa dolaskom proleća prema kalendaru osetićemo da temperatura osetnije raste i očekuje se da već na početku ovog godišnjeg doba temperatura bude viša od 20 stepeni - navodi Ristić.

Govoreći o aprilu Ristić je istakao da je prethodnih nekoliko godina ovaj mesec znao da bude promenljiv, te da oko 20. padne i sneg, ali, prema njegovoj prognozi ove godine to ne bi bio slučaj.

- Ipak moguće su velike promene vremena, jer je normalno da temperatura krajem aprila bude preko 20 stepeni, ali ipak imamo i pojavu snega. Kako 2026. godine očekujemo više snega, pogotovo na planinama, tamo se skoro uopšte neće topiti i zato krajem aprila može da bude i preko metar snega na Kopaoniku i drugim planinama - pojašnjava on.

Evo zašto će u maju biti potreban oprez

Kada bude došlo do naglog topljenja snežnog pokrivača zbog otopljenja, upozorava on, i vodostaji reka će brzo da rastu. Oprez je potreban, naročito ako bude jačih prolećnih kiša u maju.

- U maju će normale za minimalne temperature biti od 9 do 15 stepeni, a maksimalne između 20-25 stepeni. Tokom tog meseca ćemo se približiti letnjim temperaturama. Moglo bi da bude preko 30 stepeni, što se inače dešavalo, međutim, to je ipak dosta retko i nije čest slučaj. U 2026. godini se to ne očekuje, već se očekuje da postepeno uđemo iz proleća u leto i da bude dosta padavina - kiše - dodaje meteorolog.

Prema rečima Ristića, prvi toplotni talas mogao bi da stigne već krajem juna, tačnije oko 25. ili 26., kada se očekuju temperature do 35 stepeni.

- Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu, što će odgovarati svima koji planiraju letovanje u tom period - navodi on.

U 2026. moguća 4 toplotna talasa, rizično i zbog superćelijskih oluja

Postoje velike šanse da 2026. godina donese čak četiri toplotna talasa, kaže Ristić, a najjači bi mogao da usledi u trećoj dekadi jula, oko 24. i 25. jula, sa temperaturama do 42 stepena, dok bi u Beogradu moglo biti i oko 41 stepen.

- Najverovatnije da će tokom juna biti veće količine padavina, oko 100 litara kiše po metru kvadratnom za dan što može prouzrokovati urbane poplave - napominje meteorolog.

U julu, ističe on, treba računati i na dosta tropskih dana, ali i rizik od superćelijskih oluja, i to u drugoj dekadi meseca.

- Očekuje se da temperature tokom leta budu visoke i mora će se brzo zagrejati. Sredinom jula temperatura morske vode će dostići skoro 30 stepeni čime će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni. Granica za nastanak uragana na okeanima je 27 stepeni, ali može da se koristi i za nastanak oluja s tim što sa superćelijsku oluju vetrovi moraju na visini da budu izraženi i da postoji smicanje vetra sa visinom. Nadam se da se 2026. godine to ipak neće dogoditi, ali očekujem da bude pljuskova, kiše, lokalno su mogući grad i jak olujni vetar - upozorava meteorolog.

U avgustu pravo letnje vreme

U avgustu nas čeka stabilnije vreme i pravi letnji mesec - tropski, vreo, sa dosta sparine.

- Toplotni talasi će u julu i avgustu dugo trajati, neće nam biti nimalo lako sa temperaturama i do 42 stepena - dodaje.

Osveženje stiže u septembru, kada se očekuju prvi prodori hladnijeg vazduha sa severa, pad temperatura i promena cirkulacije.

- To znači da neće biti puno toplih dana i neće biti previše vruće na jesen. Zato već u novembru očekujem prvi sneg, sa temperaturama u granicama normale. I decembar bi mogao da bude kao prethodnih godina, ali će ipak biti povremenih zahlađenja uz padavine i blaža otopljenja - zaključuje Ristić.

(Blic)