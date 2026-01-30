Košarka

GOTOVO JE! Trener Partizana precrtao dvojicu košarkaša

Новости онлине

30. 01. 2026. u 06:33

Košarkaši Partizana nisu uspeli da nastave niz pobeda u Evroligi.

FOTO: ATA images

Crno-beli su uzgubili od Armanija u okviru 25. kola.

Partizan je u Milanu bio desetkovan neigranjem šestorice igrača, ali uprkos tome trener Đoan Penjaroja nije u igru uvodio Džabarija Parkera i Miku Murinena.

Posle utakmice španski stručnjak je dobio pitanje o njima.

- Murinen je mlad igrač. Nije igrao profesionalnu košarku do sada, samo u školi, teško je igrati u Evroligi, ovo je teško takmičenje. Ovo je tehnička odluka, treba mu vremena da napreduje, treba da radi dosta, da sluša trenere da bi napredovao. On ima dosta dobrih stvari, ali treba mu da razume evropsku košarku, taktiku. On je dosta mlad igrač i mora da napreduje.

Na pitanje, da li se situacija oko Parkera promenila, Penjaroja je dao prilično direktan odgovor.

- Situacija sa Parkerom se nije promenila, ovo je tehnička odluka i on neće igrati.

