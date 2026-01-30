POGLEDAJTE - VATROGASCI SE BIJU SA POLICIJOM: Novi protesti u Francuskoj (VIDEO)

STOTINE vatrogasaca izašlo je na ulice francuskog grada Lila, protestujući zbog niskih plata i iscrpljujućih uslova rada.

Foto printskrin Iks/@LucAuffret

Policija koja je pokušavala da ih obuzda udarana je pesnicama, nogama i posipana penom i prahom iz aparata za gašenje požara.

Oko 600 vatrogasaca učestvovalo je u demonstracijama u četvrtak, izvestili su francuski mediji. Nakon što su se okupili u vatrogasnoj stanici u Lilu, marširali su do sedišta Vatrogasno-spasilačke službe (SDIS), paleći baklje i lomače duž rute.

Sindikati tvrde da francuskom regionu Sever nedostaje više od 100 vatrogasaca i da su oni u smeni primorani da se nose sa dvostruko većim obimom posla.

You're watching striking firefighters giving the cops a taste of their own medicine in Lille today. Fighting the rich. Hosing their attack dogs. This is what resistance looks like. pic.twitter.com/xHdSKOPgGm — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) January 29, 2026

Policija za suzbijanje demonstracija prvobitno je spustila štitove i dozvolila demonstrantima da priđu zgradi SDIS. Međutim, teško oklopljeni policajci pokušali su da rasteraju gomilu nakon što su vatrogasci uništili predvorje zgrade i zapalili gume napolju.

Vatrogasci su se nagurivali sa policijom, udarali su pesnicama, primoravajući policiju je da se povuče u parking garažu. Vatrogasci su prskali policajce aparatima za gašenje požara, a gužva je na kraju prekinuta kada je policija upotrebila suzavac i palice.

Les pompiers ont envahi des locaux du SDIS Nord à Lille.



Un important incendie est allumé devant le bâtiment.#pompiers #Lille pic.twitter.com/LgCCBt4bim — Luc Auffret (@LucAuffret) January 29, 2026

Protest je postigao svoje ciljeve. Predstavnici SDIS-a sastali su se sa sindikalnim liderima ubrzo nakon sukoba, obećavajući da će zaposliti dodatnih 50 vatrogasaca.

-Iznenađujuće, pronašli su način da uštede novac i pristupe potrebnim sredstvima, rekao je sekretar sindikata za radio Ici. -Trebalo je pokazati silu da bismo dobili ono što smo želeli.

Protest u četvrtak bio je najnoviji u nizu štrajkova, demonstracija i nereda koji su pogodili Francusku poslednjih meseci. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice u septembru kako bi protestovali zbog planiranog smanjenja budžeta, nakon što je vlada premijera Sebastijana Lekornua trajala samo 14 sati pre nego što je pala. Lekornu je formirao drugu vladu sledećeg meseca, što je pokrenulo novi talas demonstracija.

Francuski predsednik Emanuel Makron suočio se sa pozivima da podnese ostavku zbog neuspeha da imenuje stabilnu vladu i zbog svojih napora da usvoji veoma nepopularne mere štednje. Nakon drugog kruga protesta u oktobru, njegov rejting odobravanja pao je na rekordno niskih 11%.

(rt.com)

