KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AUSTRALIJA A LIGA
10.05 Adelejd junajted - Makartur 2 (sa 3,25 na 2,27)
SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA
14.50 Al Tavun - Al Ohdud 1 (sa 1,57 na 1,50)
RUMUNSKA SUPERLIGA
16.00 Kluž - Metaloglobus GG (sa 2,50 na 2,25)
HRVATSKA 1
18.00 Istra 1961 - Lokomotiva Zagreb 1 (sa 2,30 na 2,10)
