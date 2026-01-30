KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

TIP

30. 01. 2026. u 07:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

AUSTRALIJA A LIGA

10.05 Adelejd junajted - Makartur 2 (sa 3,25 na 2,27)

SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA

14.50 Al Tavun - Al Ohdud 1 (sa 1,57 na 1,50)

RUMUNSKA SUPERLIGA

16.00 Kluž - Metaloglobus GG (sa 2,50 na 2,25)

HRVATSKA 1

18.00 Istra 1961 - Lokomotiva Zagreb 1 (sa 2,30 na 2,10)

