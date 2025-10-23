Politika

LEPO SE ČASTE: Nastavlja se rat među blokaderima i rasprava ko je gluplji (FOTO)

В. Н.

23. 10. 2025. u 13:56

NASTAVLjA se rat među blokaderima. Svi su protiv svih.

ЛЕПО СЕ ЧАСТЕ: Наставља се рат међу блокадерима и расправа ко је глупљи (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks/@SprinterExpres0

U jeku je i rasprava o tome ko je od njih gluplji. Lepo se časte međusobno.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!