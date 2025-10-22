MAJKU VAM JEBEM VUČIĆEVU, IMA SVE DA VAS POBIJEM: Jezive reči blokadera koji je izvršio teroristički akt u Ćacilendu

MILAN Rajačić koji se u trenutku terorističkog napada, koji je izvršio blokader Vladan Anđelković kada je pucao na Milana Bogradnovića, oca dvoje dece, nalazio u Ćacilendu na mestu događaja, dao je izjavu policiji o tome šta se dešavalo.

N.Skenderija

On je posvedočio da je blokader Vladan Anđelković po dolasku u Ćacilend pretio rečima:

Oko pola 11 ja sam se nalazio izmenu šatora koi se nalaze ispred Doma Narodne skupštine u ul. Trg Nikole Pašita. Išao sam iz prodaveice, kada sam čuo da neko viče "Maku vam jebem Vučinevu, ima sve da vas pobijem", nakon čega sam video samo ruku od tog čoveka i kako u isto drži nešto ali nisam uspeo da vidim šta jep prošao iza šatora. Nakon toga čuo sam puce, a ubrzo zatim počeo je da se širi dim, a zatim i vatra. Nakon toga je došla policia, a ja sam se samo pomerio u stranu.



To je sve što imam da izjavim.