BILO JE PITANJE VREMENA KADA ĆE SE OVAKO NEŠTO DOGODITI: Vučić o mržnji koju su usmeravali prema Ćacilendu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare da je bio trenutak kada će ovako nešto da se dogodi.
- Ovo je bilo pitanje trenutka, na ovo je pozivano bezbroj puta. Moglo je da se dogodi u Užicu, Novom Sadu, a posebno u Ćacilendu protiv kog je usmerena takva mržnja. Za razliku od blokadera koji svaki dan zauzimaju hiljade tačaka, oni su zauzeli samo jednu tačku. Uvek je smetala jedna jedina tačka otpora nasilju. Samo politički slep čovek nije to video. Oni uvek optužuju drugog, a uvek su oni iza toga. Nisu napadnute prostorije opozicionih stranaka. Napadnute su 812 puta prostorija SNS i Pokreta za narod i državu. Toliko o diktaturi u Srbiji. Ne postoji nijedan takav slučaj u svetu - rekao je Vučić.
