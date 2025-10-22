Politika

DOGODIO SE TERORISTIČKI AKT ISPRED SKUPŠTINE: Vučićeva prva izjava nakon što je blokader pucao u čoveka u Ćacilendu

22. 10. 2025. u 12:21

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ispred Skupštine Srbije dogodio teroristički akt kada je blokader pucao na nevinog čoveka.

- Obraćam se kao prvi i izvinjavam se što ću morati da naspustim ovaj divan skup. Razlog je teroristički akt koji se dogodio ispred Skupštine Srbije, te ću morati drugim stvarima da se bavim - kazao je Vučić.

Podsetimo, V.A. upao je danas u Ćacilend i pucao na nevinog čoveka koji je bio tamo. 

- Povređena osoba ima teške telesne povrede. Metak je prošao i povredio krvni sud u desnoj preponi stvara se hematom. On je čovek svestan, ali ide u operacionu salu, mora da se operiše. Metak nije izašao. Biće to jedna kompleksna operacija. Nadamo se da će sve biti dobro, ali unapred ne mogu ništa da kažem - kaže Lončar.

