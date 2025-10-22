BLOKADER DOŠAO DA UBIJE I ŽIVE SPALI LJUDE U ĆACILENDU: Ministar Lončar o stanju upucanog čoveka

MINISTAR Zlatibor Lončar rekao je za TV Informer da je čovek koga je upucao blokader u Ćacilendu upućen na operaciju i da ima teške telesne povrede.

Foto printskrin TV Pink

- Povređena osoba ima teške telesne povrede. Metak je prošao i povredio krvni sud u desnoj preponi stvara se hematom. On je čovek svestan, ali ide u operacionu salu, mora da se operiše. Metak nije izašao. Biće to jedna kompleksna operacija. Nadamo se da će sve biti dobro, ali unapred ne mogu ništa da kažem - kaže Lončar i dodaje:

- Ono što je pacijent hteo da poručim svim građanima Srbije je da je irno sedeo tamo i da je mirno izražavao svoju volju na prijavljenom mestu. Ušao je čovek koga u životu nije video i koga ne poznaje. Ušao je krenuo da puca i pucao je više puta. On je nakon pucnjave zapalio taj šator.

Lončar objašnjava da je napadač pucao na čoveka zato što misli drugačije.

- Došao je da ih ubije i sve zapali.