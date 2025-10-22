BLOKADER VLADAN ANĐELKOVIĆ IZVRŠIO JEZIV TERORISTIČKI NAPAD: Vučić o strašnom činu u Ćacilendu - pokazao snimke napada

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u vanrednom obraćanju javnosti u Palati Srbija da se danas ispred Doma Narodne skupštine dogodio užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu.

- Danas ispred Narodne skupštine Anđelković Vladan, rođen 1955. godine u Beogradu, sa prijavljenim prebivalištem na opštini Stari grad, izvršio je, to je moja politička ocena i kao pravnika - užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu i izazvao je opštu opasnost. Ukoliko sam ja u pravu, onda će to činiti TOK, Tužilaštvo za organizovani kriminal, ukoliko nisam u pravu, onda će to svakako činiti Više javno tužilaštvo u Beogradu. Od 1993. ima pištolj u posedu, pištolj marke Crvena zastava M99. Pištolj je razdužio 2018., kada smo išli u onu prvu akciju uzimanja oružija. A od 2018. na svoje ime ima registrovano oružje pištolj marke Melior, to je staro trofejno oružje. Korisnik je penzioner od novembra 2009. godine, pre toga je bio zaposlen u privrednom društvu Olja Market i u samostalnoj gostiteljskoj radnji Litl Litl u Beogradu - naveo je Vučić.

Tokom obraćnja predsednika, emitovan je i snimak sa lica mesta, kao i izjava uhapšenog Anđelkovića. On je rekao da je došao da zapali jer ga nerviraju šatori. Prema njegovim rečima, kupio je benzin i doneo kantu da zapali šator.

- Povređeno je lice koje je želelo da uđe u šator i vidi šta radi napadač, koji je poneo kantu benzina. Niko nije povređen od plinske boce, već je direktno pogođen iz pištolja. Milan Bogdanović se nalazi na operacionom stolu. Čim okolnosti budu dozvolile, mi ćemo ga posetiti - rekao je predsednik.

- Ovo je bilo pitanje trenutka, na ovo je pozivano bezbroj puta. Moglo je da se dogodi u Užicu, Valjevu, Novom Sadu, a ponajviše, sasvim očekivano, u Ćacilendu protiv kojeg je toliko reči izgovoreno. Za razliku od blokadera koji svaki dan zauzimaju hiljade tačaka, oni su zauzeli samo jednu tačku. Uvek je smetala jedna jedina tačka otpora nasilju. Samo politički slep čovek nije to video. Ta mržnja koju indukuju pojedini političari, pojedini mediji, je nešto sa čim moraju da prestanu. Oni uvek optužuju drugog, a uvek su oni iza toga. Napadnute su 812 puta prostorija SNS i Pokreta za narod i državu, 29 njih u potpunosti uništeno. Toliko o diktaturi u Srbiji. Ne postoji nijedan takav slučaj u svetu - naveo je Vučić.

Rekao je da se vodi konstantna kampanja protiv "Ćacilenda" samo zato što okupljeni u njemu misle drugačije od blokadera.

- Jer ko god bi se suprotstavio mora da bude ne samo na stubu srama, već mora da bude dozvoljeno to što će da ga maltratiraju, šikaniraju. A na kraju do toga da neko dođe da upotrebi svoj pištolj, kao što ste videli, nije mnogo vremena prošlo - kazao je Vučić.

- Zašto sam rekao da je teroristički akt, upotrebljeno je vatreno oružje sa političkim motivom. Reč je o iskusnom čoveku koji je nekada radio u Državnoj bezbednosti. Kako je moguće da je više lica znalo koji objekat i šta da snima. Biće tu interesantnih stvari u istrazi. Želim uspešnu operaciju povređenom, njegovoj porodici da se ne sekiraju. Čuo sam da je taj čovek hrabar i veom požrtvovan. Moj poziv je svima, normalnoj Srbiji, već sam sada video koliki je bes izazvalo sve ovo. Čujem da planiraju okuljanja, već danas, sutra, ja ih molim da to ne čine. Osveta nikom nije donela dobro, osveta ne sme da postoji. To govorim saborcima, prijateljima. Čudo je da prethodnih meseci nismo imali ubijenih. Nemojte da vas podsećam da su u Valjevu mejnstrim mediji iz ove zemlje govorili da je poginuo dečak od 16 godina, da je podlegao povredama u privatnoj beogradskoj klinici. Nemojte da vas podsećam da danima lažete i obmanjujete javnost da je teško povređena dama u policijskoj stanici, a u policijsku stanicu nije ni ušla, laži o zvučnom topu. Svakoga dana se to događa. Obraćam se razumnima, da ne pokušavaju neke osvetničke akte. Ovo lice i njegovi eventualni pomagači biće veoma strogo kažnjeni - rekao je predsednik.

Podsetio je da je policija imala veliku akciju.

- Veliki broj kriminalaca i narkodilera, 29 lica je uhapšeno. Reč je o opasnim ubicama i dilerima, pripadnicima crnogorskih klanova - navodi Vučić.

Pitanja novinara

O narativu da je juče sve najavio u Zrenjaninu i da je država sve namestila, Vučić kaže:

- Ja sam želeo da ranim nekog da bih stekao političku korist? Jeste vi oboleli Nisam ja slikao dva minuta ranije. Poslednji sam saznao. A da li sam predviđao? Jesam. Nadam se da je ovo kraj. Nikada nisu bili napadnuti, nego su oni napadali. Mora da postoji neko razuman, ko će da poziva na mir. Ja sam sada osetio, osvetnički duh, bes je zavladao među ljudima koji misle drugačije od blokadera. Osveta neće biti dozvoljena ni tolerisana. A za te koji baš slikaju, kao da je najlepši impresionistički pejzaž... ili su možda neki znali? Sve će istraga da pokaže, slikati nije krivično delo, ali nameće brojna pitanja. Ko će sada da objasni maloj Andrei da je otac upucan samo što je hteo da ona ide u školu?

Poručio je da će država uspeti da sačuva mir.

- Molim gospodina Bogdanovića da oprosti svojoj državi što nije uspela da ga zaštiti - rekao je predsednik.

O rezoluciji Evropskog parlamenta

Povodom rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, Vučić je rekao da je sve očekivano i logično u skladu sa obojenom revolucijom. On je rekao i da se u raspravi videlo ko seje mržnju protiv Srbije.

- Najviše se, kao što ste videli, javilo Hrvata. Njih šestorica, ako se ne varam. Sve očekivano, sve logično, sve u skladu sa obojenom revolucijom. Mene je nešto drugo malo iznenadilo i zabrinulo. Sve ostalo je očekivano. Imali smo i mnogo oštrije rezolucije. Mene brine to da, kada vam neko kaže imamo relevantne izvore koji su utvrdili da je upotrebljen zvučni top, meni to govori ne samo da tamo postoji deo ljudi koji su patološki lažovi. To imate u svakom društvu, imate u svakom parlamentu, imate na svakom mestu. Ali da to bude nivo patološkog laganja sa nivoa Evropskog parlamenta, to moram da priznam nisam očekivao - rekao je Vučić.

"Krivi oni koji mirno stoje i nikoga ne diraju"

- Izgleda su krivi oni koji mirno stoje i nikoga ne diraju. Oni su uspeli da nas uvuku u tu priču. Nije niko izašao iz Ćacilenda i napao nekog. Kao što rekoh, sve je izokrenuto naopačke. Kada pričate o nasilju, niko od njih nikada nigde nije napadnut. Gde je policija nekoga napala iz čista mira? Puštaju ih da ih pola sata tuku, da bi odgovorili sa minimalnom upotrebom sile. Ne koristimo gumene metke, koji su korišćeni kada smo bili mi u opoziciji, Ranko Panić je ubijen... Zamislite zauzeli jednu ulicu za razliku od blokadera koji svuda zauzimaju. Još jedanput pozivam sve da ovo shvate kao poslednji incident. Posebno pozivam razumne i pametne. Ne kaže narod džabe - pametniji uvek popušta. Pustite ih neka rade i pričaju šta hoće. Odgovaraće lice ili lica koja su u ovome učestvovala u skladu sa zakonom. Bilo kakve reakcije, sem reakcije državnih organa, ne sme da bude. U političkom smislu razumem zašto je nervoza i agresija na ovom nivou, sve im je propalo. Kada pogledaju istraživanje javnog mnjenja jasno im je da nemaju više šta. Ostaje samo golo nasilje i agresija. Zato je važno da budemo uzdržani i da pozivamo na mir i da ne nosimo oružje, državni organi su tu. Obaveštavaćemo vas o svemu u narednim danima - zaključio je predsednik.

