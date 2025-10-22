"REČ JE O ČOVEKU KOJI JE DUBOKO KONTROVERZAN" Piper: N1 brani evroposlanik ogrezao u muljanje i afere

N1 brani poslanik Evropskog parlamenta Sandro Goci ogrezao u muljanje i afere, izjavio je novinar Uroš Piper.

Foto: Printscreen

- N1 slavodobitno objavila izjavu JEDNOG (1) od 720 poslanika Evropskog parlamenta (koji ih brani), kad ono:

Reč je o čoveku koji je duboko kontroverzan!

Italijan, koji je izabran kao poslanik te zemlje u Evropski parlament, pa postao francuski predstavnik u EP, a onda za pare i savetnik premijera Francuske.

Ali to nije kraj - Nakon toga je OTKRIVENO da ga plaća i Vlada Malte konsultantskim ugovorom!!!

P.A. Što bi rekao Pantić Šojiću u tesnoj koži: "Koju god bitangu da ti dovedem, ona avanzuje".. Tako i N1, gde samo bitange nalazite - objavio je Piper na mreži X.

‼️‼️‼️



N1 brani poslanik Evropskog parlamenta Sandro Goci ogrezao u muljanje i afere!!!



N1 slavodobitno objavila izjavu JEDNOG (1) od 720 poslanika Evropskog parlamenta (koji ih brani), kad ono:



⚠️

Reč je o čoveku koji je duboko kontroverzan!



Italijan, koji je izabran kao… pic.twitter.com/fVE2wh8qzu — Uroš Piper (@UkiPiper74) October 22, 2025