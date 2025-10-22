Politika

"REČ JE O ČOVEKU KOJI JE DUBOKO KONTROVERZAN" Piper: N1 brani evroposlanik ogrezao u muljanje i afere

В. Н.

22. 10. 2025. u 09:59

N1 brani poslanik Evropskog parlamenta Sandro Goci ogrezao u muljanje i afere, izjavio je novinar Uroš Piper.

РЕЧ ЈЕ О ЧОВЕКУ КОЈИ ЈЕ ДУБОКО КОНТРОВЕРЗАН Пипер: Н1 брани европосланик огрезао у муљање и афере

Foto: Printscreen

- N1 slavodobitno objavila izjavu JEDNOG (1) od 720 poslanika Evropskog parlamenta (koji ih brani), kad ono:

Reč je o čoveku koji je duboko kontroverzan!

Italijan, koji je izabran kao poslanik te zemlje u Evropski parlament, pa postao francuski predstavnik u EP, a onda za pare i savetnik premijera Francuske.

Ali to nije kraj - Nakon toga je OTKRIVENO da ga plaća i Vlada Malte konsultantskim ugovorom!!!

P.A. Što bi rekao Pantić Šojiću u tesnoj koži: "Koju god bitangu da ti dovedem, ona avanzuje".. Tako i N1, gde samo bitange nalazite - objavio je Piper na mreži X.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%