KADA VIDITE NASLOVE U ŠOLAKOVOM DANASU SVE VAM POSTANE KRISTALNO JASNO! Srbija je osnažila - Takvoj Srbiji treba odseći glavu!

В.Н.

22. 10. 2025. u 08:02

JASNO je da Šolak i blokaderi Srbiju vide kao genocidnu tvorevinu, jasno je da Šolak i blokaderi obožavaju Lagumdžiju koji je najveći muslimanski zagovornik teze da su Srbi genocidni narod! Jasno je da su za Šolaka i blokadere Oluja i Bljesak svetinja, a da su Srbi zli osvajači!

Jasno je zašto Šolakovi blokaderi nosaju palestinske zastave u “šetnji automobilom” od Novog Pazara do Novog Sada! Jasno je zašto je Šolaku i blokaderima Nebojša Pavković ratni zločinac!

I jasno je zašto Šolak i blokaderi pozdravljaju rezoluciju EP, za koju je glavni povod “srpski svet”, koji nije nikakva državna politika, ali je upravo smisao u tome.

Naime Srbija je osnažila, digla glavu, ima jaku privredu, ekonomiju, vojsku i takva Srbija je postala zaštitnik i garant slobode za Srbe u regionu. E, takvoj Srbiji treba odseĆi glavu!

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

