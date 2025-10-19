SASTANAK PRIJATELJSTVA SRBIJE I IRANA U BEOGRADU: Ambasador Fazli naglasio zajedničke vrednosti i snažne veze dve zemlje (FOTO)
SASTANAK predsednice i članova Srpskog društva prijatelja Irana sa novim iranskim ambasadorom održan je u sredu, 15. oktobra uveče u Beogradu.
Na ovom sastanku, kojem su pored predsednice Srpskog društva prijatelja Irana gđe Biljane Nikolov i članova Društva, prisustvovali i kulturni savetnik Amir Purpezešk i druge diplomate Ambasade, članovi Društva su čestitali i poželeli dobrodošlicu novom ambasadoru Irana u Srbiji g. Mohamadu Sadeku Fazliju, i izneli svoje stavove i gledišta, kao i predloge za buduće aktivnosti Društva.
Na ovom sastanku, Amir Purpezešk, kulturni savetnik Ambasade, rekao je: „Tokom godina postojala je saradnja između Kulturnog centra Irana i članova Društva, i taj odnos je na kraju doveo do osnivanja Srpskog društva prijatelja Irana.“
Purpezešk je izrazio zahvalnost za napore, odlučnost i interesovanje članova koji su doveli do osnivanja Društva i dodao: „Uz prisustvo vas, koji ste kulturne, naučne i umetničke ličnosti, ovo Društvo ima veliki potencijal za veće i efikasnije programe.“
Gospođa Nikolov, predsednica Srpskog društva prijatelja Irana, nazvala je sastanak dobrom prilikom da iznese svoje stavove i izjavila: „Verujem da Društvo može mnogo više da uradi.“
Gospođa Proševski je nastavila: „Naša saradnja sa Kulturnim centrom Irana dovela je do osnivanja ovog Društva. Imali smo nekoliko važnih tribina u oblasti ženskih pitanja i porodice, a ovi programi su doveli do bližeg razumevanja.“
Zatim se gospodin Sveto Dobrijević, predsednik Društva srpsko-kubanskog prijateljstva, takođe osvrnuo na dosadašnju saradnju sa Kulturnim centrom Irana i rekao: „Mi smo prijatelji Irana. Poslednjih decenija i nedavno, Iran se suočio sa mnogim opasnostima. Mi, u ovom Društvu, moramo da izjavimo da stojimo uz Iran, jer je ova zemlja na strani pravde i istine.“
Na ovom sastanku, i drugi članovi Društva izneli su svoje stavove i predloge za razvoj saradnje.
Zatim je gospodin Fazli, novoimenovani ambasador Islamske Republike Iran, objasnio politiku i stavove Islamske Republike Iran, i objasnio trenutne uslove i situaciju Irana, uključujući značajna dostignuća u različitim oblastima.
On je izjavio da su Srbija i Iran dve moćne zemlje u svom regionu koje imaju mnogo toga zajedničkog. Naglasio je važnu ulogu Srpskog društva prijatelja Irana u jačanju veza prijateljstva i najavio spremnost Ambasade da podrži programe društva.
Ataše za kulturu, Ambasada I.R.Iran Amir Purpezešk
