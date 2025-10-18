SVE, SAMO DA SE DOKOPAJU MIKROFONA: Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije željni medijske pažnje - uništavaju budućnost dece (VIDEO)
BEZUMNA blokada Pete beogradske gimnazije i dalje je u toku, a roditelji dece koja pohađaju ovu obrazovnu ustanovu čine sve samo da se dokopaju mikrifona.
Svojim medijskim istupanjima, ali i bezumnom podrškom blokade škole, roditelje đaka Pete beogradske gimnazije pokazuju da su željni medijske pažnje.
Oni ovim delovanjem leče svoje frustracije, time neodgovorno uništavajući bidućnost svoje, ali i tuđe dece.
Pogledajte uključenje i gestikulaciju jedne mame u program opozicione N1:
