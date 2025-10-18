SVE, SAMO DA SE DOKOPAJU MIKROFONA: Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije željni medijske pažnje - uništavaju budućnost dece (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink. Predsednik je najavio vrlo važnu vest za sve građane Srbije, a naročito za one obolele od raka kojih u našoj zemlji ima mnogo. Naime, kako kaže, Srbija će sa Rusima raditi na vakcini protiv raka, koju oni trenutno istražuju.