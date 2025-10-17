Politika

VUČIĆ O MONSTRUOZNIM LAŽIMA BLOKADERA: NJih ne interesuje što je Anja Pušković sve demantovala, reći će da ju je neko drugi naterao

В.Н.

17. 10. 2025. u 19:19

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je sramne laži opozicije o navodnom premlaćivanju studentkinje Anje Pušković od strane policije, koje je ona sama demantovala.

Foto: Novosti

- Njih ne interesuje to ni što je ona demantovala, reći će da ju je neko drigao ili naterao. Njih to uopšte ne zanima, njima je potpuno svejedno šta je istina. I ako se dokaže da su nešto lagali tim gore po istinu. Podsediću vas da se nikada nisu izvinili za brutalne laži valjevske o tome kako je  dečak preminuo  na nekoj privatnoj klinici pošto smo mu otkazali bubrezi od batinjanja. Niti je taj dečak postojao niti se ikada slično dogodilo. Pre toga su izmislili zvučni top. Lagali su sve o zvučnom topu. Nikada ga nismo upotrebili. Ali baš ih briga nastaviće da lažu. Šta ih briga što devojka ima modrice, da li ona trenira ili se bavi kik boksom. U policiji nije bila. - rekao je Vučić.

