Politika

"ČESTITAM FICU, NAPUSTIO JE LOŠE DRUŠTVO" Vučić o sestrinstvu Đilasove i Kurtijeve stranke

В.Н.

17. 10. 2025. u 19:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujujući u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink prokomentarisao je primanje Đilasove i Kurtijeve partije u Partiju evropskih socijaldemokrata.

Foto: Printskrin

Kako kaže - čestita Ficu što je napustio loše društvo.

- Ja inače ne mislim ništa lepo o levičarima, moja ideologija je drugačija. Gde god da su vladali oni su svoje zemlje uništili. Ima nekih izuzetana naravno - na jugu Evrope i u makar u dve skandinavske zemlje. Ne mislim da su to birali ljudi iz SSP-a. Kurti bi njih možda izabrao kao partnere, ali ne verujem da bi oni njih izabrali, nisu oni baš mnogo pitani o tome. Izbacivanje Roberta Fica, jednog od retkih slobodoumnih ljudi koji imaju svoju glavu, mozak, koji su slobodarski opredeljeni, a ne moraju samo da služe tuđim interesima kao neki drugi, vam dovoljno govori o opredeljenju same te partije. Čestitam Ficu što je konačno napustio loše društvo - dodao je on. 

